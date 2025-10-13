প্রযোজনায় আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
টেলিভিশন ও ওটিটিতে পরিচিতি পাওয়ার পর বড় পর্দায়ও অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ২০২৩ সালে ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে অভিষেক হয়েছে টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। গত কোরবানির ঈদে ‘ইনসাফ’ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন ঢালিউডে। এবার এই অভিনেত্রী আসছেন প্রযোজক হয়ে।
একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার আগ্রহের কথা জানিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে পোস্ট দেন ফারিণ। নেটিজেনদের কাছে জানতে চান তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম কী হওয়া উচিত। মন্তব্যের ঘরে নানা পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে।
আজকের পত্রিকাকে তাসনিয়া ফারিণ জানিয়েছেন, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন প্রতিষ্ঠানের নাম। ফারিণ বলেন, ‘আমি নিজের মতো কিছু কাজ করতে চাই। এ কারণেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকল্পনা; যেখানে নিজের ভাবনাগুলো পর্দায় দেখাতে পারব।’
ফারিণ আরও জানান, এ বছরের শেষ দিকে তাঁর গাওয়া গানের ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবে নতুন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। গত বছর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ দিয়ে গানেও পরিচিতি পান ফারিণ। এতে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন তাহসান খান। কবির বকুলের লেখা গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ইত্যাদিতে প্রচারের পর জনপ্রিয় হয় গানটি। এরপরেই নতুন গান প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন ফারিণ।
নিজের গাওয়া নতুন গান দিয়েই প্রযোজনা শুরু করছেন ফারিণ। এবারের গানটিরও সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ফারিণের সঙ্গে কণ্ঠও দিয়েছেন ইমরান। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে মিউজিক ভিডিওর কাজ। গানের শিরোনাম, গীতিকার, ভিডিও নির্দেশকের নামসহ বিস্তারিত তথ্য এখনই প্রকাশ করতে চান না। কিছুদিন পরে জানাবেন আনুষ্ঠানিকভাবে। তবে ফারিণ জানিয়েছেন, নতুন গানটি সব মিলিয়ে ভালো হয়েছে। আগেরটির মতো এ গানও দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে আশাবাদী তিনি।
তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নাটক ও সিনেমা তৈরি হবে কি না জানতে চাইলে ফারিণ বলেন, ‘এত দূর এখনো ভাবিনি। মিউজিক ভিডিও দিয়ে শুরু হচ্ছে। এরপর নতুন পরিকল্পনা করব। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রতিষ্ঠান যেহেতু শুরু করছি, এখান থেকে নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।’
সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়ে কম দেখা যাচ্ছে ফারিণকে। ‘ইনসাফ’ মুক্তির পর এখনো নতুন কোনো কাজের খবর পাওয়া যায়নি তাঁর। এ নিয়ে ফারিণের বক্তব্য, ‘আমি সব সময় ভিন্ন ধরনের কাজ উপহার দিতে চাই। সব প্রজেক্ট না করে মানসম্মত কাজগুলো করতে চাই। এটা সত্যি, আগের তুলনায় কাজ কম হচ্ছে। তবে আশা করছি, শিগগির দর্শকদের সুসংবাদ দিতে পারব।’
টেলিভিশন ও ওটিটিতে পরিচিতি পাওয়ার পর বড় পর্দায়ও অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ২০২৩ সালে ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে অভিষেক হয়েছে টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। গত কোরবানির ঈদে ‘ইনসাফ’ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন ঢালিউডে। এবার এই অভিনেত্রী আসছেন প্রযোজক হয়ে।
একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার আগ্রহের কথা জানিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে পোস্ট দেন ফারিণ। নেটিজেনদের কাছে জানতে চান তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম কী হওয়া উচিত। মন্তব্যের ঘরে নানা পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে।
আজকের পত্রিকাকে তাসনিয়া ফারিণ জানিয়েছেন, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন প্রতিষ্ঠানের নাম। ফারিণ বলেন, ‘আমি নিজের মতো কিছু কাজ করতে চাই। এ কারণেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিকল্পনা; যেখানে নিজের ভাবনাগুলো পর্দায় দেখাতে পারব।’
ফারিণ আরও জানান, এ বছরের শেষ দিকে তাঁর গাওয়া গানের ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবে নতুন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। গত বছর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ দিয়ে গানেও পরিচিতি পান ফারিণ। এতে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন তাহসান খান। কবির বকুলের লেখা গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ইত্যাদিতে প্রচারের পর জনপ্রিয় হয় গানটি। এরপরেই নতুন গান প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন ফারিণ।
নিজের গাওয়া নতুন গান দিয়েই প্রযোজনা শুরু করছেন ফারিণ। এবারের গানটিরও সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ফারিণের সঙ্গে কণ্ঠও দিয়েছেন ইমরান। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে মিউজিক ভিডিওর কাজ। গানের শিরোনাম, গীতিকার, ভিডিও নির্দেশকের নামসহ বিস্তারিত তথ্য এখনই প্রকাশ করতে চান না। কিছুদিন পরে জানাবেন আনুষ্ঠানিকভাবে। তবে ফারিণ জানিয়েছেন, নতুন গানটি সব মিলিয়ে ভালো হয়েছে। আগেরটির মতো এ গানও দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে আশাবাদী তিনি।
তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নাটক ও সিনেমা তৈরি হবে কি না জানতে চাইলে ফারিণ বলেন, ‘এত দূর এখনো ভাবিনি। মিউজিক ভিডিও দিয়ে শুরু হচ্ছে। এরপর নতুন পরিকল্পনা করব। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রতিষ্ঠান যেহেতু শুরু করছি, এখান থেকে নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।’
সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়ে কম দেখা যাচ্ছে ফারিণকে। ‘ইনসাফ’ মুক্তির পর এখনো নতুন কোনো কাজের খবর পাওয়া যায়নি তাঁর। এ নিয়ে ফারিণের বক্তব্য, ‘আমি সব সময় ভিন্ন ধরনের কাজ উপহার দিতে চাই। সব প্রজেক্ট না করে মানসম্মত কাজগুলো করতে চাই। এটা সত্যি, আগের তুলনায় কাজ কম হচ্ছে। তবে আশা করছি, শিগগির দর্শকদের সুসংবাদ দিতে পারব।’
৩৬ বছরে পদার্পণ করল নাটকের দল ‘নাট্যকেন্দ্র’। গত শুক্র ও শনিবার রাজধানীর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে দুই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে নাট্যদলটি।২৯ মিনিট আগে
দুজনই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাদায়ক সময় পেরিয়ে এসেছেন। দুজনই খুঁজছেন জীবনসঙ্গী। সংসারে আবার থিতু হওয়ার তীব্র ইচ্ছা দুজনের মনেই। এ বছরের জুনে অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় মার্কিন গায়িকা কেটি পেরির। অন্যদিকে, কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ১৮ বছরের সংসার ভাঙে ২০২৩ সালে।৩২ মিনিট আগে
ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের ৭০তম আসরটি হয়ে গেল ১১ অক্টোবর রাতে ভারতের আহমেদাবাদের ইকেএ অ্যারেনায়। উপস্থাপনায় ছিলেন শাহরুখ খান, করণ জোহর ও মনীশ পাল। এবারের আসরে সর্বোচ্চ ১৩টি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে কিরণ রাও পরিচালিত ‘লাপাতা লেডিস’।৩৫ মিনিট আগে
এ বছরের শুরু থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথায় টিউমার রয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে