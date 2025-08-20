Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

রইস উদ্দিনকে দেখতে হঠাৎ নাটোরে অপু বিশ্বাস

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অপু বিশ্বাস ও রইস উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
অপু বিশ্বাস ও রইস উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের সিংড়ার বৃদ্ধ রইস উদ্দিন গত কোরবানির ঈদের আগে নিজের পোষা গরু বিক্রি করতে গিয়েছিলেন রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি হাটে। তবে অভিজ্ঞতা একবারেই সুখকর হয়নি। ১ লাখ ২৩ হাজার টাকায় গরু বিক্রি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রইস উদ্দিন হাতে পেয়েছিলেন জাল নোট। প্রতারণার শিকার হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন রইস উদ্দিন। তাঁর কান্না অনেকের মতো অপু বিশ্বাসেরও চোখ ভিজিয়েছিল।

দরিদ্র রইস উদ্দিনের জন্য কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন অপু বিশ্বাস। নিজ খরচে তিনি রইস উদ্দিনকে পাঠান পবিত্র ওমরাহ পালন করতে। অপুর আর্থিক সহযোগিতায় গত ২৫ জুলাই ওমরাহ পালনের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। সম্প্রতি ওমরাহ শেষে দেশে ফিরে অপু বিশ্বাসকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান রইস। সেই আমন্ত্রণ রেখেছেন অভিনেত্রী।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নাটোরের সিংড়ায় রইস উদ্দিনের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান অপু বিশ্বাস। এ সময় চিত্রনায়িকাকে দেখতে ভিড় জমায় শত শত মানুষ। ফেসবুক পেজে লাইভ করে বিষয়টি ভক্তদের জানিয়েছেন অভিনেত্রী। ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রামের সরু রাস্তা ধরে অনেকটা পথ হেঁটে রইস উদ্দিনের বাড়ি পৌঁছান অপু। তাঁর বাড়ির উঠানে বসে গল্প করেন।

এ সময় অপু বিশ্বাস বলেন, ‘উনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। উনাকে বাবার সমতুল্য মনে করি। আমার মা-বাবা পৃথিবীতে নেই। যখনই আমার মা-বাবার বয়সী কাউকে কোনো সমস্যায় পড়তে দেখি, তাঁর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। চিন্তা করি না তিনি কোন ধর্মের। আমার মা-বাবা বেঁচে থাকলে যে দায়িত্ব পালন করতাম, সেটাই চেষ্টা করেছি।’

অপু বিশ্বাস আরও বলেন, ‘উনার ঘটনাটা জানার পর যোগাযোগ করি, উনি কী চান। তারপরের ঘটনা সবাই জানেন। আজকে মূলত এসেছি উনার সঙ্গে দেখা করতে। উনি ওমরাহ করে এসেছেন। আমার এবং আমার সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন। একজন মা হিসেবে সব সময় চাই, সকলের দোয়ায় আমার সন্তান যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারে।’

বিষয়:

অভিনেত্রীঅপু বিশ্বাসছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

‘আমি যে মাপের লোক, আমারে সে মাপের অস্ত্র দিয়া ফাঁসাইতি’

অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার—শিক্ষক এগিয়ে যেতেই গলায় ছুরি চালাল কিশোরী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

দাম্পত্য নিয়ে মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্য নিয়ে মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

রইস উদ্দিনকে দেখতে হঠাৎ নাটোরে অপু বিশ্বাস

রইস উদ্দিনকে দেখতে হঠাৎ নাটোরে অপু বিশ্বাস

দুই সিনেমার মুক্তির অপেক্ষায় মীর রাব্বি

দুই সিনেমার মুক্তির অপেক্ষায় মীর রাব্বি

ভাই আমির খানের বিরুদ্ধে ফয়সাল খানের যত অভিযোগ

ভাই আমির খানের বিরুদ্ধে ফয়সাল খানের যত অভিযোগ