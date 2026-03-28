মেসির প্রসঙ্গ টেনে শাকিব খানকে নিয়ে যা বললেন মিশা সওদাগর

আজ ২৮ মার্চ চিত্রনায়ক শাকিব খানের জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে সাধারণ ভক্ত থেকে শোবিজ অঙ্গনের মানুষের শুভেচ্ছায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি। শাকিবকে নিয়ে সহকর্মীদের আবেগ, প্রশংসা ও স্মৃতিচারণায় ভরে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া। জন্মদিনে শাকিব খানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ দিনের সহ-অভিনেতা মিশা সওদাগর। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন, ফুটবল তারকা মেসির মতো শাকিবেরও প্রয়োজন ভালো সহকর্মী ও চলচ্চিত্রের অন্যান্য উপাদনের। তাহলেই শাকিবের চেষ্টা সফল হয়ে ধরা দেবে পর্দায়।
শাকিবের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে ফেসবুকে মিশা সওদাগর লেখেন, ‘একজন মেসির জন্য দরকার ভালো কোচিং স্টাফ এবং মাঠে আরও উন্নত ১১ জন ভালো খেলোয়াড়। তখনই সে গোল করতে পারবে। তেমনি একজন নায়কের প্রয়োজন ভালো পরিচালক, প্রযোজক, স্ক্রিপ্ট, ভালো চরিত্র এবং শক্তিশালী সহ-অভিনেতা। নাহলে বৃথা চেষ্টা। এত শূন্যতার মধ্যেও নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিনিয়ত চেষ্টাকে সম্মান। শুভ জন্মদিন ভাইয়া।’
ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই মিশা সওদাগরকে সহশিল্পী হিসেবে পেয়েছেন শাকিব খান। একসময় শাকিব খানের সিনেমা মানেই ভিলেন ছিলেন মিশা। এই নায়ক-ভিলেন জুটি উপহার দিয়েছেন অনেক সুপারহিট সিনেমা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কমেছে এই জুটির সিনেমার সংখ্যা।
এবার ঈদে মুক্তি পাওয়া শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমাতেও নেই মিশা। এতে ভিলেন হয়েছেন বলিউডের বাঙালি অভিনেতা দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। সিনেমাটি মুক্তির পর দর্শকের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। সমালোচনা হচ্ছে সিনেমার গল্প ও নির্মাণ নিয়ে। অনেকে মনে করছেন, এ কারণে হয়তো শাকিব খানকে ভালো সহশিল্পীর কথা মনে করিয়ে দিলেন মিশা।
সবশেষ শাকিব ও মিশা সওদাগরকে দেখা গেছে মেহেদী হাসান হৃদয়ের ‘বরবাদ’ সিনেমায়। গত বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমায় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়, শাকিব-মিশা অভিনয় করেছেন বাবা-ছেলের ভূমিকায়।
সাম্প্রতিক সময়ে শাকিব খানকে দেখা গেছে অ্যাকশন সিনেমায়। ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’, সবশেষ রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘প্রিন্স’ সিনেমায় ধুন্ধুমার অ্যাকশন করেছেন তিনি। তবে রকস্টারের ফার্স্ট লুকে একেবারেই ভিন্ন লুকে দেখা দিলেন শাকিব খান।৮ ঘণ্টা আগে
রোজার ঈদে ঢাকাই সিনেমায় অভিষেক হয়েছে টালিউডের দুই অভিনেত্রীর। ‘রাক্ষস’ সিনেমায় সিয়ামের বিপরীতে সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় এবং ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। কয়েক দিন ধরে রাক্ষসের প্রচারে ঢাকার বিভিন্ন হলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুস্মিতা। এবার প্রিন্স সিনেমার প্রচারে....১১ ঘণ্টা আগে
দুই দশক আগে মঞ্চনাটক দিয়ে শুরু সোহেল মণ্ডলের অভিনয়। এরপর কাজ করেছেন নাটক ও সিনেমায়। তবে ওটিটি নতুন করে চিনিয়েছে এই অভিনেতাকে। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে পর্দায় হাজির হয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। এই ঈদে বড় পর্দায় ভিলেন হয়ে চমকে দিয়েছেন সোহেল মণ্ডল। মেহেদী হাসান হৃদয়ের ‘রাক্ষস’ মুক্তির পর থেকে আলোচনায়...১১ ঘণ্টা আগে
নাট্যদল আপস্টেজের প্রথম প্রযোজনা ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’। ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই প্রথম মঞ্চে আসে নাটকটি। সবশেষ মঞ্চায়ন হয়েছিল ২০২০ সালে। ছয় বছর পর রাত ভ’রে বৃষ্টি আবার মঞ্চে ফিরছে। রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনে নাটকটির চারটি প্রদর্শনী দেখা যাবে।১১ ঘণ্টা আগে