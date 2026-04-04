বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে পর্দার চরিত্ররা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
(বাঁ থেকে) নূর ইসলাম, আফরান নিশো, রেদওয়ান রনি, পূজা চেরী ও রানী। ছবি: সংগৃহীত

ঈদে মুক্তি পেয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত সিনেমা ‘দম’। সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। আফগানিস্তানে বাংলাদেশের মোহাম্মদ নূর ইসলাম নামের একজন এনজিওকর্মী অপহরণের শিকার হন। তাঁর অপহৃত হওয়া, টিকে থাকা আর তাঁর মুক্তির কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।

দম সিনেমায় নূর হয়েছেন আফরান নিশো। নূরের স্ত্রী রানীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন পূজা চেরি। গতকাল বাস্তব ও পর্দার নূর ও রানীরা রাজধানীর একটি সিনেপ্লেক্সে উপভোগ করেন দম। এরপর সিনেমাটি নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। নিজের জীবনের গল্প সিনেমার মাধ্যমে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ায় নির্মাতা ও প্রযোজকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোহাম্মদ নূর ইসলাম। জানান, পর্দায় নূর চরিত্রে আফরান নিশোর অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আফগানিস্তানে অপহরণের সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সময় কথা বলতে গিয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি তিনি। মোহাম্মদ নূর ইসলাম বলেন, ‘আমি যে পরিস্থিতিতে ফিরে এসেছি, সেটা সম্ভব ছিল না। এটা এক ধরনের মিরাকেল। ৮৪ দিনের ঘটনা ২ ঘণ্টা ৮ মিনিটের সিনেমায় বর্ণনা করা সম্ভব না। তারপরেও নির্মাতা যেভাবে সিনেমাটি বানিয়েছেন, সেটা খুব ভালো হয়েছে। নির্মাতা ও প্রযোজককে ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁদের মাধ্যমে ১৮ বছর পর আমার বাস্তবজীবনের ঘটনা সবার মাঝে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমি চাই, প্রকৃত ঘটনাটা সবাই জানুক। তাঁদের মধ্যে এই স্পিরিট তৈরি হোক, যতক্ষণ নিশ্বাস বা দম আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি হাল ছাড়বেন না। নিশো ভাই অনেক ভালো অভিনয় করেছেন। আউটস্টান্ডিং।’

আফরান নিশো বলেন, ‘নূর ভাইয়ের পেইনটা আমি ভেতর থেকে ফিল করতে পারি। এই কারণে চরিত্রটি থেকে বের হতে পারছি না। নূর ভাইয়ের অনেক কথা হয়তো আমরা দেখাতে পারি নাই। কারণ, সিনেমায় সবকিছু দেখানো যায় না। কিন্তু তাঁর কাছে শোনার পর সেটা আমি ফিল করেছি। দম টিমের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ধরনের গল্প তাঁরা পর্দায় নিয়ে এসেছে। অনেকে বলছেন, এটা বাংলাদেশের জয়ের গল্প, বাংলাদেশিদের গল্প, এর থেকে বড় পাওয়া আর নেই।’

নির্মাতা রেদওয়ান রনি বলেন, ‘গল্পটি শোনার পর আমি বারবার কান্না করছিলাম। তখন মনে হয়েছে, আমার জীবনে এ রকম একটা গল্প পেয়েছি, সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে এটি নির্মাণ করব। ৮৪ দিন যে কষ্ট করে নূর ভাই বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন, সেটাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এটা শুধু নূর ভাইয়ের গল্প নয়, এটা রানী ভাবিরও গল্প। নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ পাওয়া এবং তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে তাঁর চেষ্টা। পুরোটা না পারলেও মূল বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নূর ভাই দেখার পর আমাদের জড়িয়ে ধরেছেন। সে সময় তাঁর চোখে যে পানি দেখেছি, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া।’

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

কে-পপ মিউজিক ভিডিওতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিটের মেয়ে শিলো

কে-পপ মিউজিক ভিডিওতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিটের মেয়ে শিলো

অস্ট্রিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেল বাংলাদেশের ‘দেলুপি’

অস্ট্রিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেল বাংলাদেশের ‘দেলুপি’

আমার পা এত কাঁপছিল যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না: বিদুষী বর্ণিতা

আমার পা এত কাঁপছিল যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না: বিদুষী বর্ণিতা

ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার

ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার