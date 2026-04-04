Ajker Patrika
সিনেমা

বিতর্কের জবাবে জ্যোতির্ময়ী বললেন, ‘শাকিব খান প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছিলেন’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ১৫
‘প্রিন্স’ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতে জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু, শাকিব খান ও তাসনিয়া ফারিণ। ছবি: সংগৃহীত

‘প্রিন্স’ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীর একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে শাকিব খানকে ঘিরে চলছে সমালোচনা। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, শাকিব খান তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টালিউড অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর কোমরে হাত দিচ্ছিলেন বারবার। অনেকের ধারণা, শাকিবের আচরণে জ্যোতির্ময়ী অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এবার এই বিতর্ক নিয়ে কথা বললেন জ্যোতির্ময়ী। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানান, মিডিয়ার সামনে যেভাবে বিষয়টি অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে, সেটা খুবই হতাশাজনক।

জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু বলেন, ‘আমি খুব হতাশ। এই বিষয়টিকে এমনভাবে ছড়ানো হচ্ছে। ওখানে প্রচুর ক্রাউড ছিল। আমরা ঠিকমতো দাঁড়ানোর জায়গা পাচ্ছিলাম না। সে সময় মিডিয়া থেকে বলা হয় তিনজনকে একসঙ্গে ছবি তুলতে হবে। সেই মুহূর্তে শাকিব খান আমাদের গার্ড করছিলেন, প্রটেক্ট করার চেষ্টা করছিলেন। এই বিষয়টি মিডিয়ার সামনে যেভাবে অতিরঞ্জিতভাবে বলা হচ্ছে, সেটা খুব হতাশ করার মতো।’

জ্যোতির্ময়ী আরও বলেন, ‘কারও যদি ইনটেনশনালি এমনটি করার ইচ্ছা থাকত, তাহলে সে ৩০০টি ক্যামেরার সামনে এমন করবে? আমার তো মনে হয় না পৃথিবীতে এমন কোনো বোকা মানুষ আছে যে এতগুলো ক্যামেরার সামনে এটা করবে।’

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকে শাকিব খানের বিরুদ্ধে ‘ব্যাড টাচ’-এর অভিযোগও তুলেছেন। বিষয়টি নজরে এসেছে জ্যোতির্ময়ীর। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি দেখেছি, অনেকে ব্যাড টাচের কথাও বলছেন। আচ্ছা, আমি কি বাচ্চা? আমাকে যদি ব্যাড টাচ করা হতো, আমি কি প্রতিবাদ করতাম না? যারা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, তারা বুঝতে পারবে ওটা কী টাচ ছিল। শুধু আমাদের প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করেছেন উনি। শুধু আমার নয়, তাসনিয়া ফারিণের কোমরেও হাত ছিল। আমারটা দেখা গেছে। এটা কখনোই ব্যাড টাচ কিংবা খারাপ ইনটেনশন ছিল না।’

অস্বস্তির প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর উত্তর, ‘অস্বস্তির তো প্রশ্নই আসে না। সেখানে এত ভিড় ছিল যে দাঁড়ানোই কঠিন ছিল। কো-আর্টিস্ট হিসেবে একজন আরেকজনকে প্রোটেক্ট করা স্বাভাবিক।’

ভিউ ও নেতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা হচ্ছে বলে জানান জ্যোতির্ময়ী। তিনি বলেন, ‘যারা এটা করছে, তারা কিন্তু প্রত্যেকে সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা নিজেরা দেখেছে, সেখানে কী পরিস্থিতি ছিল। তারপরেও বাজেভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। এগুলো তো শিল্পীদের জন্য নরমাল বিষয়। আমার মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভিও ও নেতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা করা হচ্ছে। তারা জেনেবুঝেই কাজটি করছে। কাজেই তাদের তো আর আটকানো যাবে না, এটা আমার হাতে নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, এগুলো করবেন না দয়া করে। এত মসলাদার গল্পের দরকার নেই জীবনে, একটু নিজেদের মতো করে সবাইকে থাকতে দিন।’

বিষয়:

বিতর্কচলচ্চিত্রশাকিব খানসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

কে-পপ মিউজিক ভিডিওতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিটের মেয়ে শিলো

অস্ট্রিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেল বাংলাদেশের ‘দেলুপি’

আমার পা এত কাঁপছিল যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না: বিদুষী বর্ণিতা

ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার

