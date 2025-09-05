‘আকা’, ‘ওয়েনেসডে’সহ ওটিটিতে এল যেসব সিরিজ-সিনেমা

এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
ইনসাফ (বাংলা সিনেমা)
আকা (বাংলা সিরিজ)
ওয়েনেসডে (ইংরেজি সিরিজ)
সু ফ্রম সো (কন্নড় সিনেমা)
ইন্সপেক্টর জেন্দে (হিন্দি সিনেমা)
ইনসাফ (বাংলা সিনেমা)
আকা (বাংলা সিরিজ)
ওয়েনেসডে (ইংরেজি সিরিজ)
সু ফ্রম সো (কন্নড় সিনেমা)
ইন্সপেক্টর জেন্দে (হিন্দি সিনেমা)
প্রায় সাড়ে সাত মাস পর গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরেন ছোট পর্দার অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। দেশে ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনে। তবে এখন থেকে আর বছরজুড়ে কাজ করতে চান না অপূর্ব। মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে সময় দিতে চান নিজেকে।১৫ মিনিট আগে
পৃথিবীর প্রাচীনতম চলচ্চিত্র উৎসব ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৯৩ বছরের ইতিহাসে এই ঘটনা এবারই প্রথম ঘটল। ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমা দেখে দর্শকেরা এতটা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে যে প্রদর্শনী শেষে টানা ২২ মিনিট হাততালি দিতে থাকে। এটি এই উৎসবের দীর্ঘতম স্ট্যান্ডিং ওভেশন।৩২ মিনিট আগে
আজ দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে নতুন তিন সিনেমা। দেশের দুই সিনেমা ‘আমার শেষ কথা’ ও ‘ডট’-এর সঙ্গে সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে হলিউডের ‘দ্য কনজ্যুরিং: লাস্ট রাইটস’।৩৭ মিনিট আগে
আবারও অসুস্থ হয়ে রাজধানীর ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। ২ সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।১১ ঘণ্টা আগে