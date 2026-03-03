৯ বছর পর কুসুম সিকদারের নতুন গান, আসছে ওয়েব সিরিজ

ছয় বছরের বিরতি কাটিয়ে ২০২৪ সালে ‘শরতের জবা’ সিনেমা দিয়ে অভিনয়ে ফেরেন কুসুম সিকদার। এবার গানে ফিরলেন তিনি। প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গাওয়া কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ও সুর করা নাতে রাসুল ‘হেরা হতে হেলে দুলে’। কুসুম সিকদার জানান, হেরা হতে হেলে দুলে দিয়ে ৯ বছর পর প্রকাশ পেল তাঁর কোনো গান। সবশেষ ২০১৭ সালে প্রকাশ পেয়েছিল কুসুমের গাওয়া ‘নেশা’ শিরোনামের গানটি।
এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে হেরা হতে হেলে দুলে নাতে রাসুলের মিউজিক ভিডিও। ফরিদুর রেজা সাগর ও শাইখ সিরাজের পরিকল্পনায় ভিডিওটি নির্মিত হয়েছে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ব্যানারে। গত রোববার চ্যানেল আইয়ের পর্দায় মিউজিক ভিডিওটি প্রথম সম্প্রচারিত হয়। পরে এটি চ্যানেলটির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হয়।
নজরুল একাডেমি থেকে নজরুলসংগীত এবং ধ্রুপদি সংগীতে কোর্স করেছেন কুসুম সিকদার। তাই নজরুলের এই নাতে রাসুল গাওয়া সহজ হয়েছে তাঁর জন্য।
কুসুম সিকদার বলেন, ‘আমি মূলত নজরুলসংগীতশিল্পী। তাই কাজী নজরুল ইসলামের গান দিয়ে ফেরাটা ভীষণ ভালো লাগছে। ২০১৭ সালে শেষ গান প্রকাশ পেয়েছিল। এ ছাড়া আরকেটি ব্যতিক্রম বিষয় হলো মিউজিক ভিডিও তৈরি হয়েছে এআই দিয়ে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে পুরো পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও এর সঙ্গে তাল মেলাচ্ছি, এটা ভালো দিক।’
সম্প্রতি কুসুম সিকদার শেষ করেছেন ‘পাপ কাহিনী ২’ ওয়েব সিরিজের শুটিং। এটি কুসুম শিকদার অভিনীত প্রথম ওয়েব কনটেন্ট। প্রেম, পরকীয়া, প্রতারণা এবং প্রতিশোধের গল্পে এটি পরিচালনা করছেন শাহরিয়ার নাজিম জয়। গত বছর মুক্তি পাওয়া ‘পাপ কাহিনী’ সিরিজটিও তিনি পরিচালনা করেছেন।
প্রথমবার ওটিটিতে কাজ করা প্রসঙ্গে কুসুম সিকদার বলেন, ‘অভিনয়ের ক্ষেত্রে মাধ্যমটা তেমন মুখ্য নয়। শুটিংয়ের সময় আমার কাছে কোনো পার্থক্য মনে হয়নি। চরিত্র অনুযায়ী নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর জয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়, বোঝাপড়াটা ভালো। পুরোনো সহশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করা সব সময় আনন্দের।’
সবকিছু ঠিক থাকলে এই রোজার ঈদে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে পাপ কাহিনী ২। কুসুম সিকদার জানালেন, শিগগির এই সিরিজের ডাবিং শুরু করবেন তিনি। তবে এখনই সিরিজটির গল্প নিয়ে কিছু বলতে চাইলেন না তিনি। শুধু বললেন, ‘অভিনয়শিল্পী হিসেবে আমি সব সময় সিলেক্টিভ। আমার কাজগুলোয় কোনো রিপিটেশন নেই। একই চরিত্রে কাজ করতে চাই না বলেই কাজের সংখ্যা কম। আমি যেমন কাজ করতে পছন্দ করি, এই সিরিজের গল্পটিও তেমন। আশা করছি দর্শক একটি ভালো কাজ দেখতে পারবে।’
