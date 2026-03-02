Ajker Patrika
সিনেমা

নিশোর ‘দম’ সিনেমার প্রচার শুরু

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০২ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৪২
নিশোর ‘দম’ সিনেমার প্রচার শুরু
‘দম’ সিনেমার পোস্টার।ছবি: সংগৃহীত

এই রোজার ঈদে নিজের তৃতীয় সিনেমা নিয়ে আসছেন আফরান নিশো। সত্য ঘটনা অবলম্বনে ‘দম’ নামের সিনেমাটি বানিয়েছেন রেদওয়ান রনি। ঈদের সময় ঘনিয়ে এলেও সিনেমার প্রচার খুব একটা চোখে পড়ছিল না। অবশেষে অফিশিয়াল পোস্টার প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হলো দমের আনুষ্ঠানিক প্রচার। পোস্টারে সিনেমার ট্যাগলাইনে লেখা হয়েছে ‘আনটিল দ্য লাস্ট ব্রেথ’।

দম সিনেমার পোস্টারের এক ভাগে আহত কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক মানুষের মুখচ্ছবি, অন্য ভাগে গাধার পিঠে বসে থাকা একজন মানুষের পেছনে অস্ত্রধারী অনেক মানুষের সারি। এমন দৃশ্য দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে। পোস্টার শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘শুধু লড়াই নয়, অস্তিত্বের প্রশ্ন! যত বাধাই আসুক, দম থাকলে ঠেকায় কে? সত্য ঘটনা অবলম্বনে। রেদওয়ান রনির চলচ্চিত্র দম আসছে ঈদুল ফিতরে।’

সারভাইভাল গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে সিনেমার কাহিনি। চিত্রনাট্য করেছেন সৈয়দ আহমেদ শাওকী, আল-আমিন হাসান নির্ঝর, মো. সাইফুল্লাহ রিয়াদ ও রবিউল আলম রবি। দম দিয়ে ১০ বছর পর সিনেমা পরিচালনায় ফিরছেন রেদওয়ান রনি। সর্বশেষ ২০১৬ সালে তিনি বানিয়েছিলেন ‘আইসক্রিম’। এরপর আর চলচ্চিত্র নির্মাণে দেখা যায়নি তাঁকে।

নতুন সিনেমা নিয়ে রেদওয়ান রনি বলেন, ‘দম হলো সাধারণ একজন মানুষের জ্বলে ওঠার গল্প, মানে পাওয়ার অব আ কমন ম্যান। এই গল্পটা আসলে সবার। পোস্টারটা দর্শকদের ভালো লাগছে, এটা আমাদের জন্য আনন্দের। আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে।’

দম সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং হয়েছে কাজাখস্তানের দুর্গম এলাকায়। কাজাখস্তানের বরফঢাকা পাহাড়ি এলাকায় একেবারে সীমিত সুযোগ-সুবিধা আর শারীরিক ঝুঁকি নিয়ে শুটিং করতে হয়েছে অভিনয়শিল্পীদের। শুটিং চলাকালে একদিন পাহাড়ের ধারালো পাথরে হাত কেটে যায় নিশোর। তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসেবা নেওয়ার মতো অবস্থাও ছিল না। জায়গাটা খুব দুর্গম হওয়ার কারণে শুটিং বন্ধ করে বিশ্রামে যাওয়ার কথাও ভাবেননি অভিনেতা। হাতটা ব্যান্ডেজে জড়িয়ে নিয়েই পরের দৃশ্যগুলোর শুটিং করেছেন। দম সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, পূজা চেরি, ডলি জহুর প্রমুখ।

দম প্রযোজনা করেছে এসভিএফ আলফা-আই এবং চরকি। এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাহরিয়ার শাকিল বলেন, ‘পোস্টার প্রকাশের মাধ্যমে দম সিনেমার অফিশিয়াল প্রমোশন শুরু হলো। নতুন অনেক কিছু অপেক্ষা করছে দর্শকদের জন্য।’

