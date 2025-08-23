বাতিল হয়নি অক্ষয়-সোনাক্ষীর ‘রাউডি রাঠোর’-এর সিকুয়েল

বিনোদন ডেস্ক
২০১২ সালে ভারতের বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল অক্ষয় কুমার ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত ‘রাউডি রাঠোর’। বলিউডে যখনই বিনোদন আর অ্যাকশনের মসলা মেশানো সিনেমার কথা ওঠে, প্রথম সারিতে আসে রাউডি রাঠোরের নাম। অক্ষয়ের ক্যারিয়ারে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে উঠেছিল এটি।
প্রভু দেবার পরিচালনায় অক্ষয়ের দ্বৈত চরিত্র, সোনাক্ষীর উচ্ছল উপস্থিতি আর গান-নাচে ভরপুর সিনেমাটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাউডি রাঠোর যখন মুক্তি পায়, ওই সময় অক্ষয় মূলত কমেডি আর পরিবারকেন্দ্রিক ছবি করছিলেন। সিনেমাটি নতুন করে তাঁকে অ্যাকশন হিরো হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। ‘ডোন্ট আন্ডারএস্টিমেট দ্য পাওয়ার অব আ কমন ম্যান’—এই সংলাপ দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা।
অনেক দিন ধরে ভক্তরা রাউডি রাঠোরের সিকুয়েলের অপেক্ষায়। রাউডি রাঠোর টু নির্মাণের তোড়জোড়ও চলছিল। তবে দুই দিন আগে বলিউড হাঙ্গামা জানায়, প্রায় তিন বছরের চেষ্টার পর অবশেষে সিকুয়েলটি তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করেছেন প্রযোজক। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ডিজনি এ সিনেমার কপি রাইটস দিতে রাজি হয়নি। ফলে আপাতত রাউডি রাঠোর টু আর হচ্ছে না। তার বদলে অক্ষয়-সোনাক্ষীকে নিয়ে নতুন একটি পুলিশ-অ্যাকশন ড্রামা তৈরি হবে।
এ খবরে মন ভেঙে গিয়েছিল ভক্তদের। তবে গতকাল আরেকটি খবর জানিয়েছে জুম টিভি এন্টারটেইনমেন্ট, যা শুনে সবার মন ভালো হয়ে যেতে পারে। জুমের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাতিল হচ্ছে না রাউডি রাঠোরের সিকুয়েল; বরং জোরগতিতে এগিয়ে চলেছে সিনেমাটির পরিকল্পনা। নির্মাতারা এরই মধ্যে সিকুয়েলের চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। তাঁরা গল্প নিয়ে বেশ আশাবাদী।
২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া তেলুগু সিনেমা ‘বিক্রমারকুডু’র রিমেক রাউডি রাঠোর। বানিয়েছিলেন প্রভু দেবা। জানা গেছে, এর সিকুয়েলটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কন্নড় পরিচালক প্রেমকে। ‘দ্য ভিলেন’, ‘এক লাভ ইয়া’সহ ১০টির বেশি সিনেমা বানিয়েছেন তিনি। তাঁর নতুন সিনেমা ‘কেডি: দ্য ডেভিল’ মুক্তি পাবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর। এতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, শিল্পা শেঠি, নোরা ফাতেহিসহ অনেকে।
রাউডি রাঠোরে প্রথমবার জুটি হয়েছিলেন অক্ষয়-সোনাক্ষী। এরপর ‘জোকার’, ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বাই দোবারা’ ও ‘হলিডে: আ সোলজার ইজ নেভার অব ডিউটি’ সিনেমায় জুটি হয়ে অভিনয় করেন তাঁরা।
২০১২ সালে ভারতের বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল অক্ষয় কুমার ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত ‘রাউডি রাঠোর’। বলিউডে যখনই বিনোদন আর অ্যাকশনের মসলা মেশানো সিনেমার কথা ওঠে, প্রথম সারিতে আসে রাউডি রাঠোরের নাম। অক্ষয়ের ক্যারিয়ারে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে উঠেছিল এটি।
প্রভু দেবার পরিচালনায় অক্ষয়ের দ্বৈত চরিত্র, সোনাক্ষীর উচ্ছল উপস্থিতি আর গান-নাচে ভরপুর সিনেমাটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাউডি রাঠোর যখন মুক্তি পায়, ওই সময় অক্ষয় মূলত কমেডি আর পরিবারকেন্দ্রিক ছবি করছিলেন। সিনেমাটি নতুন করে তাঁকে অ্যাকশন হিরো হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। ‘ডোন্ট আন্ডারএস্টিমেট দ্য পাওয়ার অব আ কমন ম্যান’—এই সংলাপ দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা।
অনেক দিন ধরে ভক্তরা রাউডি রাঠোরের সিকুয়েলের অপেক্ষায়। রাউডি রাঠোর টু নির্মাণের তোড়জোড়ও চলছিল। তবে দুই দিন আগে বলিউড হাঙ্গামা জানায়, প্রায় তিন বছরের চেষ্টার পর অবশেষে সিকুয়েলটি তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করেছেন প্রযোজক। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ডিজনি এ সিনেমার কপি রাইটস দিতে রাজি হয়নি। ফলে আপাতত রাউডি রাঠোর টু আর হচ্ছে না। তার বদলে অক্ষয়-সোনাক্ষীকে নিয়ে নতুন একটি পুলিশ-অ্যাকশন ড্রামা তৈরি হবে।
এ খবরে মন ভেঙে গিয়েছিল ভক্তদের। তবে গতকাল আরেকটি খবর জানিয়েছে জুম টিভি এন্টারটেইনমেন্ট, যা শুনে সবার মন ভালো হয়ে যেতে পারে। জুমের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাতিল হচ্ছে না রাউডি রাঠোরের সিকুয়েল; বরং জোরগতিতে এগিয়ে চলেছে সিনেমাটির পরিকল্পনা। নির্মাতারা এরই মধ্যে সিকুয়েলের চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। তাঁরা গল্প নিয়ে বেশ আশাবাদী।
২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া তেলুগু সিনেমা ‘বিক্রমারকুডু’র রিমেক রাউডি রাঠোর। বানিয়েছিলেন প্রভু দেবা। জানা গেছে, এর সিকুয়েলটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কন্নড় পরিচালক প্রেমকে। ‘দ্য ভিলেন’, ‘এক লাভ ইয়া’সহ ১০টির বেশি সিনেমা বানিয়েছেন তিনি। তাঁর নতুন সিনেমা ‘কেডি: দ্য ডেভিল’ মুক্তি পাবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর। এতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, শিল্পা শেঠি, নোরা ফাতেহিসহ অনেকে।
রাউডি রাঠোরে প্রথমবার জুটি হয়েছিলেন অক্ষয়-সোনাক্ষী। এরপর ‘জোকার’, ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বাই দোবারা’ ও ‘হলিডে: আ সোলজার ইজ নেভার অব ডিউটি’ সিনেমায় জুটি হয়ে অভিনয় করেন তাঁরা।
স্বাধীনতার পরপরই জন্মস্থান চট্টগ্রামে শুরু হয় নকীব খানের সংগীতের যাত্রা। বালার্ক ব্যান্ডের গায়ক, পিয়ানিস্ট ও শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ১৯৭৪ সালে যোগ দেন সোলসে। এ ব্যান্ডে প্রায় ১০ বছর ছিলেন নকীব খান। বাবা মারা যাওয়ার পর চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ঢাকায়।১ ঘণ্টা আগে
এক নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন অভিনেতা স্বাধীন খসরু। সাধারণ নেটিজেনদের পাশাপাশি শোবিজের শিল্পীরাও স্বাধীন খসরুর সেই মন্তব্য মেনে নিতে পারছেন না। অনেকে অভিনয়শিল্পী সংঘ থেকে তাঁকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
গীতিকার ও সুরকার হাশিম মাহমুদকে নিয়ে হইচই পড়ে যায় ‘হাওয়া’ সিনেমার ‘সাদা সাদা কালা কালা গান’টি প্রকাশের পর। প্রথম গানেই পরিচিতি পান তিনি। এর পর কোক স্টুডিও বাংলায় প্রকাশ পায় তাঁর লেখা ‘কথা কইয়ো না’। ইউটিউবে এখন পর্যন্ত ৯৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ উপভোগ করেছেন গানটি।১ ঘণ্টা আগে
অনুদানের সিনেমা দিয়ে প্রযোজক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে। এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে ‘রূহের কাফেলা’ সিনেমার কাজ? সিনেমার চূড়ান্ত চিত্রনাট্যের কাজ শেষের দিকে। লোকেশন বাছাই, অভিনয়শিল্পী নির্বাচনের কাজগুলো শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব শুটিংয়ে যেতে চাই।১ দিন আগে