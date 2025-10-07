Ajker Patrika
> বিনোদন
> বলিউড

আরও এক আলোচিত সিনেমায় শর্বরী ওয়াঘ

বিনোদন ডেস্ক
শর্বরী ওয়াঘ। ছবি: সংগৃহীত
শর্বরী ওয়াঘ। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডে এ বছরের অন্যতম আলোচিত সিনেমা ‘সাইয়ারা’। নতুন জুটি আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডাকে নিয়ে তৈরি সাইয়ারা ব্যবসার অঙ্কে পেছনে ফেলে দিয়েছে জনপ্রিয় অনেক অভিনেতার সিনেমাকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল প্রেমের গল্প হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এটি। সাইয়ারার সাফল্যের পর যশরাজ ফিল্মসের নতুন সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন আহান। ধারণা ছিল, এতেও হয়তো তাঁর নায়িকা হিসেবে অনীতকে দেখা যাবে।

তবে তা হলো না। ‘গুন্ডে’, ‘সুলতান’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’-এর মতো আলোচিত সিনেমার নির্মাতা আলী আব্বাস জাফরের এই নতুন অ্যাকশন রোমান্সে আহানের নায়িকা শর্বরী ওয়াঘ। সংবাদমাধ্যম পিপিংমুন জানিয়েছে, সিনেমার নাম এখনো ঠিক হয়নি। তবে চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ। শুটিংয়ের টাইমলাইনও মোটামুটি চূড়ান্ত। ২০২৬ সালের মার্চে শুরু হবে শুটিং। যুক্তরাজ্যেই বেশির ভাগ শুটিং করার পরিকল্পনা নির্মাতাদের।

শর্বরী ওয়াঘ। ছবি: সংগৃহীত
শর্বরী ওয়াঘ। ছবি: সংগৃহীত

আহান পান্ডের দ্বিতীয় সিনেমা হতে যাচ্ছে এটি। তবে শর্বরী কিন্তু একেবারেই নতুন নন। বলিউডের এই সময়ের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী বলা হচ্ছে তাঁকে। শর্বরী অভিনয় শুরু করেছেন বছর পাঁচেক আগে প্রাইম ভিডিওর ‘দ্য ফরগটেন আর্মি’ সিরিজ দিয়ে। তার আগে ‘পেয়ার কা পঞ্চমা ২’, ‘বাজিরাও মাস্তানি’, ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’র মতো সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বান্টি অউর বাবলি ২’ তাঁর প্রথম সিনেমা।

২০২৪ সাল শর্বরী ওয়াঘের উত্থানের বছর। এ বছরের তিনটি সিনেমা মুক্তি পায় তাঁর—‘মুনজ্যা’, ‘মহারাজ’ ও ‘ভেদা’। তিনটিই আলোচিত হয়েছে। আহান পান্ডে যেমন সাইয়ারা দিয়ে রাতারাতি তারকা বনে গেছেন, শর্বরীও তেমনি মুনজ্যা দিয়ে হইচই ফেলে দেন। মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি আয় করেছে ১৩২ কোটি রুপির বেশি।

শর্বরী ওয়াঘ। ছবি: সংগৃহীত
শর্বরী ওয়াঘ। ছবি: সংগৃহীত

এ ছাড়া যশরাজ ফিল্মসের প্রথম নারী সুপারহিরোনির্ভর সিনেমা ‘আলফা’য় অভিনয় করছেন শর্বরী। আলিয়া ভাটের সঙ্গে এতে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন তিনি। জনপ্রিয় নির্মাতা ইমতিয়াজ আলীর নতুন সিনেমায়ও থাকবেন শর্বরী। এবার আহান পান্ডের বিপরীতে যশরাজ ফিল্মসের আরও এক সিনেমায় যুক্ত হলেন। এতে তাঁদের রসায়ন যে দর্শকদের মন কাড়বে, সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী পরিচালক আলী আব্বাস জাফর। সব মিলিয়ে আগামী কয়েকটি বছর যে শর্বরীর ক্যারিয়ার অন্য রকম হতে চলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদাতবার্ষিকীতে উদ্বোধন হচ্ছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বাংলাদেশ থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করতে চায় জাপান

বিরল খনিজের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল পাকিস্তান

বিরল খনিজের প্রথম চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল পাকিস্তান

এবার মাউশি মহাপরিচালক খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এবার মাউশি মহাপরিচালক খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

সম্পর্কিত

দেশে ফিরে নতুন দুই সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হলেন শাকিব

দেশে ফিরে নতুন দুই সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হলেন শাকিব

আরও এক আলোচিত সিনেমায় শর্বরী ওয়াঘ

আরও এক আলোচিত সিনেমায় শর্বরী ওয়াঘ

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

স্টার সিনেপ্লেক্সের ২১ বছর পূর্তিতে দর্শকদের জন্য উপহার

স্টার সিনেপ্লেক্সের ২১ বছর পূর্তিতে দর্শকদের জন্য উপহার