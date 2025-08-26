শ্রীদেবীর সম্পত্তি নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বনি কাপুর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক বনি কাপুর প্রয়াত স্ত্রী ও অভিনেত্রী শ্রীদেবীর চেন্নাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন। ওই জমির ওপর অবৈধ মালিকানা দাবি করছেন অভিযোগ করে অন্তত তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেছেন।
ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ১৯৮৮ সালে চেন্নাইয়ের ইস্ট কোস্ট রোডে একটি জমি কিনেছিলেন শ্রীদেবী। কাপুর পরিবার সেই জমি ফার্মহাউস হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। আদালতে দেওয়া আবেদনে বনি কাপুর জানিয়েছেন, শ্রীদেবী ১৯৮৮ সালের ১৯ এপ্রিল এম সি সাম্বান্দা মুডালিয়ার থেকে জমিটি কিনেছিলেন। প্রয়োজনীয় সব আইনি প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়েছিল।
তবে মুডালিয়ার পরিবার থেকেই বিরোধ শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশকে তিনি পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে জমি ভাগ করেছিলেন। কিন্তু এক নারী নিজেকে মুডালিয়ারের দ্বিতীয় স্ত্রী দাবি করে তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে ওই জমির মালিকানা দাবি করেন। শুধু তাই নয়, ২০০৫ সালে তাঁরা তাম্বারাম তহসিলদারের কার্যালয় থেকে উত্তরাধিকার সনদও সংগ্রহ করেন।
বনি কাপুর আদালতে বলেছেন, মুডালিয়ারের প্রথম স্ত্রী ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ফলে দ্বিতীয় বিয়ে আইনত বৈধ নয়। তিনি ওই উত্তরাধিকার সনদের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এবং এটিকে জাল বলে দাবি করেছেন। তাঁর আবেদন অনুযায়ী, আদালতকে অনুরোধ করা হয়েছে ওই সনদ বাতিল করার জন্য।
আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি এন আনন্দ ভেঙ্কটেশ তাম্বারাম তহসিলদারকে নির্দেশ দিয়েছেন—চার সপ্তাহের মধ্যে বনি কাপুরের আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে।
চেন্নাইয়ের এই জমিটি বনি কাপুর ও তাঁর কন্যাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি প্রয়াত শ্রীদেবীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
