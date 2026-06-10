কলেজে প্রতিপক্ষের ছাত্রনেতারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, ইমতিয়াজ আলী জানালেন সেই অভিজ্ঞতা

বলিউডের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নির্মাতা ইমতিয়াজ আলী তাঁর কলেজজীবনের এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। ১৯৯৩ সালে দিল্লির হিন্দু কলেজে পড়ার সময় ছাত্র রাজনীতির বিরোধের জেরে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি তাঁর আসন্ন চলচ্চিত্র ‘ম্যাঁয় ওয়াপাস আউঙ্গা’-এর প্রচারণাকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই তথ্য জানান।
এনডিটিভি ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইমতিয়াজ আলী বলেন, দিল্লির পরিবেশ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আগ্রাসী মনোভাব তৈরি করে এবং তাঁর কলেজজীবনে তিনিও বেশ আগ্রাসী স্বভাবের ছিলেন। তবে তাঁর অপহরণের ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত একটি ‘সুন্দর’ অভিজ্ঞতায় রূপ নিয়েছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।
ইমতিয়াজ বলেন, ‘আমার সঙ্গে যা ঘটেছিল (অপহরণ), তা শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দর অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। যে ঘটনাটি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারত, সেটির সূত্র ধরেই আমি অনেক ভালো বন্ধু পেয়েছিলাম।’
ইউটিউব শো ‘আনফিল্টার্ড বাই সমদিশ’-এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ইমতিয়াজ আলী জানান, ১৯৯৩ সালে দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই এবং এবিভিপি-এর মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল।
সে সময় তাঁর হোস্টেলের সামনের দেয়ালে একটি ছাত্র সংগঠনের পোস্টার লাগানো হয়েছিল। ইমতিয়াজ জানান, হোস্টেলের সৌন্দর্য নষ্ট না করার জন্য তিনি পোস্টারটি সামনের দেয়াল থেকে সরিয়ে পাশের দেয়ালে লাগিয়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়।
ইমতিয়াজ বলেন, ‘ঘটনার কয়েক দিন পর রাত আনুমানিক ২টার দিকে আমার এক রুমমেট এসে আমাকে বলল পালিয়ে যেতে, কারণ কিছু লোক আমাকে খুঁজতে আসছে। তারা এসে আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। তারা মূলত আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সাইকেল রিকশা নিয়ে এসেছিল।’
সেখান থেকে তাঁকে জোরপূর্বক একটি সাইকেল রিকশায় করে একটি নির্জন সরকারি কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক রাজনৈতিক ছাত্রনেতা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।
ইমতিয়াজ সেই নেতাকে বুঝিয়ে বলেন যে তিনি পোস্টারটি নষ্ট বা ছিঁড়ে ফেলেননি, কেবল স্থান পরিবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই নেতা ঘটনার সত্যতা যাচাই করে বিষয়টি জানতে পারেন এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে ইমতিয়াজকে ছেড়ে দেন। একই সঙ্গে ভুল তথ্য দিয়ে ইমতিয়াজকে ধরে নিয়ে আসার জন্য ওই নেতা নিজের এক সহযোগীকে চড় মারেন বলেও জানান এই পরিচালক।
দীর্ঘদিন পর নিজের অতীত হাতড়ে বেড়ানোর এই গল্পটি ইমতিয়াজ আলী শেয়ার করেছেন তাঁর নতুন সিনেমার প্রেক্ষাপটে। আগামী ১২ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাঁর নতুন রোমান্টিক চলচ্চিত্র ‘ম্যাঁয় ওয়াপাস আউঙ্গা’।
পাঞ্জাবের পটভূমি, দেশভাগের বেদনা, অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন এবং ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে যাওয়া এক শাশ্বত প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রটি।
চলচ্চিত্রটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ। ২০২৪ সালে নেটফ্লিক্সের সফল ছবি ‘অমর সিং চমকিলা’-র পর এটি ইমতিয়াজ ও দিলজিতের দ্বিতীয় যৌথ কাজ। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী সুরকার এ আর রহমান এবং গান লিখেছেন ইরশাদ কামিল।
ঢাকাই সিনেমাকে এখন বলা হয় ঈদকেন্দ্রিক সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। সারা বছর প্রেক্ষাগৃহ খালি থাকলেও ঈদের সময় দেখা যায় দর্শকের ভিড়। কমপক্ষে এক মাস সিনেমা হলগুলো জমিয়ে ব্যবসা করে। মাঝেমধ্যে সময়টা মাস পেরিয়ে আরও দীর্ঘ হয়েছে। সিনেপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে কাটতে হয়েছে অগ্রিম টিকিট...৫ ঘণ্টা আগে
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