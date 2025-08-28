বায়োপিকের শুটিংয়ের আগে সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে এক মাস থাকবেন রাজকুমার

বিনোদন ডেস্ক
সৌরভ গাঙ্গুলীর বায়োপিকের জন্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখছেন না রাজকুমার রাও। সুশান্ত সিং রাজপুত পর্দার ধোনি হয়ে উঠতে প্রায় বছর দেড়েক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, সময় কাটিয়েছিলেন এম এস ধোনির সঙ্গে। কপিল দেবের চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে তাঁর বাড়িতে দশ দিন থেকেছিলেন রণবীর সিং।
সেই একই ফর্মুলা অনুসরণ করতে চলেছেন রাজকুমার রাও। সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে এক মাস থাকবেন রাজকুমার, যাতে তাঁকে কাছ থেকে জানতে এবং বুঝতে পারেন।
গত জুলাইয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল বায়োপিকের শুটিং। কিন্তু সৌরভের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজকুমারের আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন। বিশেষ করে বাঁ-হাতে ব্যাটিং রপ্ত করতে দরকার আরও অনুশীলন। তাই শুটিং পিছিয়ে আগামী বছর নেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, পূজার পর অক্টোবর মাসে কলকাতায় যাবেন রাজকুমার রাও। এক মাস তিনি থাকবেন সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। সৌরভের ব্যক্তিত্বের খুটিনাটি জানতে এই সময়টা দেওয়া ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সৌরভকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁর সারা দিনের কার্যক্রম কাছ থেকে দেখবেন রাজকুমার। সৌরভকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখবেন তাঁর ক্যারিয়ারের সঙ্গে জড়িত জায়গাগুলো।
সৌরভের বায়োপিকটি পরিচালনা করছেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে। এরই মধ্যে দলবল নিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছেন তিনি। ইডেন গার্ডেনস, ময়দান এবং সৌরভের ক্রিকেটের শুরু যেখানে, সেই দুখীরাম কোচিং সেন্টারও ঘুরে দেখেছেন তিনি। বুধবার রেইকির ফাঁকে টিম নিয়ে সৌরভের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন পরিচালক বিক্রমাদিত্য।
জানা গেছে, ২৫০ কোটি রুপি বাজেটের এ বায়োপিকের শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। কলকাতায় ক্যামেরা ওপেন হবে। ২০২৭ সালে বিশ্বকাপের আগে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
সৌরভ গাঙ্গুলীর চরিত্রে রাজকুমার রাও ঠিক হলেও তাঁর স্ত্রী ডোনার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তা এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। প্রাথমিকভাবে তৃপ্তি দিমরির নাম শোনা গিয়েছিল। তবে এখন শোনা যাচ্ছে, ডোনার চরিত্রে কোনো বাঙালি অভিনেত্রী থাকবেন। আলোচনায় উঠে এসেছে মিমি চক্রবর্তী এবং ইশা সাহার নাম। তবে চূড়ান্ত কে, সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি।
