এ বছর নজর কাড়বে যেসব সিনেমা

গত বছর ঢালিউডে হিট সিনেমার সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা। তবে দুই ঈদে সিনেমা মুক্তির হিড়িক ছিল। নতুন বছরেও ঈদকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত হচ্ছেন নির্মাতারা। এ বছর অবশ্য ঈদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের সিনেমা মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালে যেসব সিনেমার দিকে নজর থাকবে, তা নিয়ে এই প্রতিবেদন।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শাকিবের ‘প্রিন্স’ ও ‘সোলজার’
বরাবরের মতো এ বছরও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন শাকিব খান। দুই ঈদের বাইরেও মুক্তি পাবে এই নায়কের সিনেমা। গত বছরের শেষ দিকে তিনি শুরু করেন সাকিব ফাহাদের ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং। দেশপ্রেমের গল্পের এই সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে আছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। সিনেমাটি ঈদ উৎসব ছাড়াই মুক্তির কথা রয়েছে। রোজার ঈদে মুক্তির ঘোষণা এসেছে আবু হায়াত মাহমুদের ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমার। এতে শাকিব হাজির হবেন নব্বইয়ের দশকের গ্যাংস্টার হিসেবে। তাঁর নায়িকা তাসনিয়া ফারিণ। পশ্চিমবঙ্গের এক নায়িকারও অভিনয়ের কথা আছে প্রিন্স সিনেমায়। প্রিন্স ও সোলজার ছাড়া এ বছর কোরবানির ঈদে আরও একটি সিনেমা মুক্তি পাবে শাকিব খানের।
নিশো-চঞ্চলের ‘দম’
রোজার ঈদে ‘দম’ নিয়ে হাজির হবেন আফরান নিশো ও চঞ্চল চৌধুরী। সত্য ঘটনা অবলম্বনে সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের চিত্রনাট্য। পরিচালনা করছেন রেদওয়ান রনি। দমে চঞ্চল-নিশোর যুগলবন্দী দর্শকদের জন্য উপভোগ্য হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এতে আরও আছেন পূজা চেরি। ইতিমধ্যে কাজাখস্তানে প্রথম অংশের শুটিং শেষ হয়েছে। জানা গেছে, শিগগির শুরু হবে বাকি অংশের শুটিং।
‘হাওয়া’র পর সুমনের ‘রইদ’
২০২২ সালে ‘হাওয়া’ দিয়ে বাজিমাত করেছিলেন নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন। মাল্টিপ্লেক্স ও সিঙ্গেল স্ক্রিন—দুই জায়গাতেই দর্শক ভিড় করেছেন হাওয়া দেখার জন্য। চার বছর পর ‘রইদ’ নামে নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন সুমন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হবে সিনেমাটির। এরপর মুক্তি দেওয়া হবে দেশের হলে। এতে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজ নূর ইমরান, নাজিফা তুষি প্রমুখ। রইদের ট্রেলার প্রকাশের পর থেকে এ সিনেমা নিয়ে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। হাওয়ার মতো রইদও থাকবে আলোচনার তুঙ্গে।
সিয়ামেরও আছে দুই সিনেমা
গত বছর ‘জংলি’ ছিল সিয়াম আহমেদের একমাত্র সিনেমা। এ বছর এই অভিনেতা দেখা দেবেন দুই সিনেমায়। গত বছর রায়হান রাফীর ‘আন্ধার’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন সিয়াম। এতে আরও অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী, নাজিফা তুষি, আফসানা মিমি প্রমুখ। এ বছরের শেষ দিকে আন্ধার মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। আন্ধারের আগে ঈদে সিয়াম নিয়ে আসবেন ‘রাক্ষস’। মেহেদী হাসান হৃদয়ের পরিচালনায় অ্যাকশননির্ভর এ গল্পে সিয়ামের বিপরীতে আছেন টালিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। এখন চলছে রাক্ষসের শুটিং।
তারকাবহুল ‘বনলতা এক্সপ্রেস’
গত কোরবানির ঈদে পারিবারিক গল্পে নির্মিত ‘উৎসব’ দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন তানিম নূর। একই ঘরানার গল্প নিয়ে এবার এই নির্মাতা আসছেন রোজার ঈদে। ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে। অসুস্থ মামাকে দেখতে ট্রেনে করে দিনাজপুর যাচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী চিত্রা। তার সেই ট্রেন জার্নির অভিজ্ঞতা নিয়েই এগিয়ে যায় কাহিনি। চিত্রা চরিত্রে অভিনয় করছেন সাবিলা নূর। আরও আছেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, ইন্তেখাব দিনার, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, শরিফুল রাজ, শ্যামল মাওলা প্রমুখ। ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে শুটিং।
ফেরার অপেক্ষায় মিম ও অপু
নতুন সিনেমা নিয়ে এ বছর প্রেক্ষাগৃহে ফিরবেন অপু বিশ্বাস ও বিদ্যা সিনহা মিম। ইতিমধ্যে দুই সিনেমার ঘোষণা এসেছে অপুর। একটি কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’, অন্যটি বন্ধন বিশ্বাসের ‘সিক্রেট’। দুই ঈদে সিনেমাগুলো মুক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। থ্রিলার মার্ডার মিস্ট্রি গল্পের দুর্বারে অপু বিশ্বাসের নায়ক আবদুন নূর সজল। গত মাসে শেষ হয়েছে এই সিনেমার প্রথম লটের শুটিং। দুর্বারের কাজ শেষ করে অপু শুরু করবেন ‘সিক্রেট’-এর শুটিং। এ সিনেমায় অপু জুটি বাঁধবেন আদর আজাদের সঙ্গে। অপুর মতো এ বছর প্রেক্ষাগৃহে ফিরছেন বিদ্যা সিনহা মিম। তাঁকে দেখা যাবে আরিফিন শুভর বিপরীতে। ‘মালিক’ নামের সিনেমাটির পরিচালক সাইফ চন্দন। অ্যাকশন ঘরানায় নির্মিত সিনেমাটি ঈদ উপলক্ষে মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতা।
আরও যা আছে
বরাবরের মতো এ বছরও একাধিক সিনেমা মুক্তি পাবে শবনম বুবলীর। তালিকায় আছে জাহিদ জুয়েলের ‘পিনিক’, রাখাল সবুজের ‘সর্দার বাড়ির খেলা’ ও রাশেদা আক্তার লাজুকের ‘শাপলা শালুক’। এ ছাড়া এ বছর আরও কয়েকটি সিনেমার দিকে নজর থাকবে সিনেমাপ্রেমীদের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনম বিশ্বাসের ‘ফুটবল ৭১’, রেজা ঘটকের ‘ডোডোর গল্প’, রায়হান খানের ‘ট্রাইব্যুনাল’, প্রসূন রহমানের ‘শেকড়’ ইত্যাদি।
