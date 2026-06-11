আলফার টিজারে বিধ্বংসীরূপে আলিয়া

বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘আলফা’। দুই বছর আগে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকে আলোচনায় যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের নতুন এই সিনেমা। অবশেষে গতকাল প্রকাশ পেল আলফার টিজার। এতে বিধ্বংসীরূপে হাজির হয়ে চমকে দিলেন আলিয়া ভাট।
প্রায় দুই মিনিটের টিজার ভিডিও শুরু হয়েছে ‘ওয়ার টু’ সিনেমার পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যের পরবর্তী সময় থেকে। সেখানে দেখা যায়, ছোট্ট সীতার হাতে আলফা সংগঠনের প্রতীকী ট্যাটু করে দিচ্ছেন বাবা। সীতা চরিত্রে আলিয়া এবং তাঁর বাবার চরিত্রে আছেন ববি দেওল।
সীতার ১৮তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি একটি রহস্যময় ঘরের চাবি তুলে দেয় তার বাবা। নির্দেশ দেয় তার প্রথম মিশনটি শেষ করার। জন্মদিনের রাতে এমন হিংস্র কাজের কথা শুনে সীতা থমকে গেলে, বাবা তাকে মনে করিয়ে দেয়, এই একটা দিনের জন্যই সে ছোটবেলা থেকে তাকে কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছে।
এরপর দেখা যায় অ্যাকশন এবং ধ্বংসাত্মক লড়াইয়ের একের পর এক দৃশ্য, যেখানে সীতা একাই একদল সশস্ত্র শত্রুকে পরাস্ত করে। তার চরিত্রটি ধীরে ধীরে একটি নির্মম কিন্তু দক্ষ স্পাই হিসেবে গড়ে ওঠে, লড়াইটাকে সে ভীষণ উপভোগ করে। পাশাপাশি ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়, কীভাবে ছোটবেলা থেকেই সীতাকে একজন দুর্ধর্ষ, খুনে সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছে তার বাবা। আলফা সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন অনিল কাপুর ও শর্বরী ওয়াঘ। তবে টিজারে দেখা যায়নি তাঁদের। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন শিব রাওয়াল।
পুরো টিজারে দুর্দান্ত সব অ্যাকশন সিকোয়েন্স, বন্দুকযুদ্ধ এবং খালি হাতে মারামারির দৃশ্যে কাঁপন ধরিয়েছেন আলিয়া। তবে টিজার রিলিজের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকে যেমন আলিয়ার প্রশংসা করেছেন, তেমনি অ্যাকশন, এডিটিং ও অভিনয়ের সমালোচনাও করছেন অনেকে।
আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত আলফা সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন সৌমিল শুক্লা ও শ্রীধর রাঘবন। মূল গল্প উদয় চোপড়া। যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের সিনেমাগুলোর গল্পও এগিয়ে নিয়ে যাবে আলফা। আগামী ৩ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
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