ভালোবাসার গল্পে রওনক রিপনের নতুন নাটক ‘সমান সমান’

পরিচালনা ও অভিনয়—দুই ক্ষেত্রেই সমানতালে কাজ করছেন সরকার রওনক রিপন। ওটিটি আসার পর অভিনয়ে ব্যস্ততা বাড়লেও নির্মাণ থেকে সরে যাননি তিনি। রওনক রিপনের পরিচালনায় নতুন নাটক ‘সমান সমান’। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাত ৯টা ৩০ মিনিটে এনটিভিতে প্রচারিত হবে নাটকটি।
ভালোবাসার গল্পে নির্মিতি সমান সমান নাটকের চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন সাইফুল আলম শামীম এবং সরকার রওনক রিপন। নাটকের গল্পে দেখা যাবে, ছোটবেলা থেকে শিউলিকে পছন্দ করে রতন। বড় হয়ে শিউলি ফুল বিক্রি করে আর রতন শহরে ফেরি করে বেড়ায় বাচ্চাদের খেলনাপাতি। ছোটবেলায় এক অসুখে শিউলির একটা পা নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে এক পায়ে ভর দিয়ে পথে পথে ফুল বিক্রি করে শিউলি। ভালোবাসার টানে শিউলির ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকে রতন।
একসময় রতনকে বোঝায় শিউলি—সে আর রতন সমান সমান নয়। কারণ, শিউলির একটা পা নেই আর এই ভার রতন কোনো দিনই নিতে পারবে না। এদিকে শিউলির মা মেয়েকে বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগে। সব জেনে এক লোক শিউলিকে বিয়ে করতে রাজি হয়। বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হয়। এমন খবর শুনে শিউলির মতো সমান সমান হতে গাড়ির নিচে পা দিতে যায় রতন।
রতন ও শিউলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্যামল মাওলা ও নীশা চৌধুরী। আরও আছেন রেজওয়ান পারভেজ, আয়মন শিমলা, শিল্পী সরকার, সাইফুল আলম শামীম, শিশুশিল্পী কথা, কিষাণ প্রমুখ।
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