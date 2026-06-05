Ajker Patrika
বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ
‘মা বেহেন’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

ব্রাউন (হিন্দি সিরিজ)

  • মুক্তি: জি ফাইভ (৫ জুন)
  • অভিনয়: কারিশমা কাপুর, যিশু সেনগুপ্ত, হেলেন
  • গল্পসংক্ষেপ: কলকাতা শহরের এক প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ের খুন হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে সিরিজের গল্প। সেই খুনের রহস্যের সমাধানের দায়িত্ব পায় পুলিশ কর্মকর্তা রিটা ব্রাউন। রিটা একসময়ের খ্যাতিমান পুলিশ কর্মকর্তা হলেও, এখন সে মানসিক ট্রমা, একাকিত্ব এবং নেশায় ডুবে রয়েছে। সেই তরুণীর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে রিটা সম্মুখীন হয় এক সিরিয়াল কিলারের।

মা বেহেন (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৪ জুন)
  • অভিনয়: মাধুরী দীক্ষিত, তৃপ্তি দিমরি, ধর্না দুর্গা
  • গল্পসংক্ষেপ: একটি মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ক্রাইম ও কমেডি ঘরানার এই সিনেমা। মা রেখা এবং তার দুই কন্যা জয়া ও সুষমা—তিনজনের পরিবার। তিনজনের জীবন ওলটপালট হয়ে যায়, যখন তারা নিজেদের রান্নাঘরে একটি মৃতদেহ খুঁজে পায়। দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে রেখা। কিন্তু কৌতূহলী প্রতিবেশীর কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

কেপ ফেয়ার (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: অ্যাপল টিভি প্লাস (৫ জুন)
  • অভিনয়: অ্যামি অ্যাডামস, প্যাট্রিক উইলস, হাভিয়ের বারদেম
  • গল্পসংক্ষেপ: কুখ্যাত অপরাধী ম্যাক্স ক্যাডি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ওলট পালট হয়ে যায় এক সুখী আইনজীবী দম্পতির জীবন। ম্যাক্স ক্যাডি মনে করে, তার কারাবাসের কারণ ওই দম্পতি। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের নেশায় যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে ক্যাডি।

অফিস রোমান্স (ইংরেজি সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৫ জুন)
  • অভিনয়: জেনিফার লোপেজ, ব্রেট গোল্ডস্টেইন
  • গল্পসংক্ষেপ: একটি অফিসের কর্মীদের গোপন প্রেমের সম্পর্কের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে এই সিনেমা। একটি এয়ারলাইনসের সিইও কাজপাগল মানুষ। কিন্তু সে লক্ষ করে তার অফিসের একাধিক কর্মী একে অপরের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে। অফিসে প্রেম করার বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ম চালু করে সিইও। কিন্তু একসময় সে নিজেই এক সহকর্মীর প্রেমে পড়ে যায়।

গুল্লাক সিজন ৫ (হিন্দি সিরিজ)

  • মুক্তি: সনি লিভ (৫ জুন)
  • অভিনয়: জামিল খান, গীতাঞ্জলি কুলকার্নি, হেলি শাহ
  • গল্পসংক্ষেপ: পরিবারকেন্দ্রিক কমেডি-ড্রামা গুল্লাকের পঞ্চম সিজনে আবারও ফিরে আসছে মিশ্র পরিবার। সন্তোষ, শান্তি, অন্নু ও আমানকে ঘিরে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, নতুন দায়িত্ব এবং পারিবারিক নানা সংকটের গল্প তুলে ধরা হবে নতুন মৌসুমে।

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