মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
বড় পর্দায় আফরান নিশোর যাত্রা শুরু ২০২৩ সালে, রায়হান রাফীর ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমা দিয়ে। তিন বছরের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত তিনটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে নিশোর। সবশেষ রোজার ঈদে তিনি হাজির হয়েছিলেন ‘দম’ নিয়ে। তিনটি সিনেমার পরিচালক ভিন্ন হলেও প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত আছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা...২ ঘণ্টা আগে
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