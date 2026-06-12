Ajker Patrika
বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ
‘ভূত বাংলা’ সিনেমায় ওয়ামিকা গাব্বি ও অক্ষয় কুমার ছবি: সংগৃহীত

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

কুইনস (বাংলা সিরিজ)

  • মুক্তি: হইচই (১২ জুন)
  • অভিনয়: মিমি চক্রবর্তী, বৈশাখী মিত্র, পায়েল দে
  • গল্পসংক্ষেপ: বিয়ের রাতেই নৃশংসভাবে খুন হয় পাত্র এবং সেই বাড়ির আরও তিন পুরুষ। শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে বাড়ির অসহায় চার নারী। তবে ভয়ের কাছে মাথা নত না করে, এই চার নারী বেছে নেয় প্রতিশোধের কঠিন রাস্তা। অন্যায়ের মুখোশ খুলতে নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও পিছপা হয় না তারা।

ভূত বাংলা (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১২ জুন)
  • অভিনয়: অক্ষয় কুমার, টাবু, ওয়ামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল
  • গল্পসংক্ষেপ: দাদুর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল রাজপ্রাসাদ পায় অর্জুন। সেখানেই ধুমধাম করে বোন মিনার বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়িটি মেরামত করতে গ্রামে ফেরে। কিন্তু প্রাসাদে পৌঁছানোর পর অদ্ভুত সব ঘটনার মুখোমুখি হয় সে। বাধ্য হয়ে অর্জুন এই ভুতুড়ে রহস্যের সমাধানে নেমে পড়ে।

কারুপ্পু (তামিল সিনেমা)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১২ জুন)
  • অভিনয়: সুরিয়া, তৃষা কৃষ্ণন, আর জে বালাজি
  • গল্পসংক্ষেপ: চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ে যাওয়ার পথে চুরির শিকার হয় এক বাবা ও মেয়ে। আদালতের শরণাপন্ন হলে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার মুখে পড়ে তারা। এমন পরিস্থিতিতে বিচারব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আইনজীবীর ছদ্মবেশে পৃথিবীতে নেমে আসে রক্ষক দেবতা কারুপ্পাসামি।

শেলটার (ইংরেজি সিনেমা)

  • মুক্তি: লায়ন্সগেট প্লে (১২ জুন)
  • অভিনয়: জেসন স্ট্যাথাম, বধি রে ব্রেথনাচ, নাওমি অ্যাকি
  • গল্পসংক্ষেপ: স্কটল্যান্ডের এক প্রত্যন্ত দ্বীপে স্বেচ্ছানির্বাসনে রয়েছে এমআই সিক্সের সাবেক এজেন্ট মাইকেল মেসন। একদিন ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ হওয়া এক ছোট মেয়েকে উদ্ধার করে সে। মেয়েটির চিকিৎসার জন্য মূল ভূখণ্ডে গেলে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে যায় সে। মেসনকে নিশ্চিহ্ন করতে হামলা চালায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একদল সৈন্য।

সুইট ম্যাগনোলিয়াস সিজন ৫ (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১১ জুন)
  • অভিনয়: জোয়ানা গার্সিয়া সুইশার, ব্রুক এলিয়ট, হেদার হেডলি
  • গল্পসংক্ষেপ: ম্যাডিসন, হেলেন ও ডানা সু—এই তিন বান্ধবীর গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সিরিজটি। দক্ষিণ ক্যারোলিনার সেরেনিটি শহর থেকে তিন বান্ধবীর নিউইয়র্ক ভ্রমণের মাধ্যমে শুরু হয় পঞ্চম সিজনের কাহিনি। পুরো সিজনজুড়ে তাদের জীবন, প্রেম, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের গল্প দেখা যাবে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত