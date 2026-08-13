Ajker Patrika
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সিনেমা

দুই মিনি সিরিজে সামিরা খান মাহি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই মিনি সিরিজে সামিরা খান মাহি
সামিরা খান মাহি । ছবি: সংগৃহীত

ধারাবাহিকে নিয়মিত অভিনয় করেন না অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি। সর্বশেষ দীপ্ত টিভির দীর্ঘ ধারাবাহিক ‘খুশবু’তে অভিনয় করেছেন। সাজ্জাদ সুমন পরিচালিত এই ধারাবাহিকে মাহিকে দেখা গেছে স্বল্প সময়ের জন্য। ধারাবাহিকটির প্রথম দিকের কিছু পর্বে অভিনয় করেন তিনি। এবার দুই মিনি সিরিজে অভিনয় করলেন মাহি। ‘মায়ার সংসার’ ও ‘কর্মফল’ নামের দুটি মিনি সিরিজে দেখা যাবে তাঁর অভিনয়। সিরিজ দুটি শিগগির প্রকাশ পাবে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে।

কর্মফল ধারাবাহিকটি নির্মাণ করেছেন মহিন খান। পারিবারিক গল্পে নির্মিত ধারাবাহিকটিতে আরও অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, ইরফান সাজ্জাদ, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, আ খ ম হাসান, দীপা খন্দকার, মনিরা মিঠু প্রমুখ।

অন্যদিকে মায়ার সংসার বানিয়েছেন মোহাম্মদ ওমর ফারুক। এ বছরের শুরুতে অ্যালেন শুভ্র ও তাবাসসুম ছোঁয়াকে নিয়ে এই নির্মাতা বানিয়েছিলেন মিনি সিরিজ ‘চেনা অচেনা’। তবে মায়ার সংসার নাটকে আর কে কে থাকছেন তা নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাইলেন না মাহি। জানালেন শিগগিরই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হবে বিস্তারিত।

সামিরা খান মাহি বলেন, ‘সিরিজ দুটি প্রকাশ করা হবে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে। দুটিই মূলত পারিবারিক গল্প। একটি নারীপ্রধান গল্প, অন্যটি ফ্যামিলি ড্রামা। দুটোই পরিবারের আবেগ, সম্পর্ক ও নানা বাস্তবতা নিয়ে তৈরি হয়েছে। গুণী অনেক শিল্পী এখানে অভিনয় করেছেন। প্রচারে এলে আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’

এদিকে আজ জাগো এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে সামিরা খান মাহি অভিনীত নাটক ‘কথা দিলাম’। ভালোবাসার গল্পে নাটকটি বানিয়েছেন ইমরাউল রাফাত। এতে মাহির সঙ্গে আছেন আরশ খান।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে কাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন সামিরা খান মাহি। অভিনেত্রী জানালেন, ইচ্ছে করেই কাজ কম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। নিজেকে ও পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্যই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত।

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