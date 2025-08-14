এক বছর পর মঞ্চে ফিরছে অনুস্বরের নাটক ‘মূল্য অমূল্য’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অনুস্বর নাট্যদলের তৃতীয় প্রযোজনা ‘মূল্য অমূল্য’ আবার ফিরছে মঞ্চে। রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে নাটকটি সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল গত বছরের জুন মাসে। ১৩ মাস পর একই মঞ্চে ২০ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেখা যাবে মূল্য অমূল্যর ৩১তম প্রদর্শনী।
আর্থার মিলারের ‘দ্য প্রাইস’ অবলম্বনে মূল্য অমূল্য নাটকের ভাবানুবাদ করেছেন অসিত মুখোপাধ্যায়। রূপান্তর ও নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ বারী। মুনাফাভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ আর বাজার অর্থনীতির আগ্রাসনে ভেঙে পড়া যৌথ পারিবারিক বোধের চরম মূল্য চুকানোর গল্পের নাটক মূল্য অমূল্য।
নাটকে দেখানো হয়েছে, বাবার ব্যবহৃত পুরোনো আসবাব নিলামে বিক্রি করছে তার দুই পুত্র রঞ্জু ও মঞ্জু। তাদের মাঝে উপস্থিত চতুর নিলামদার খোদাবক্স। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছাপিয়ে বিপরীতমুখী চরিত্রের দুই ভাইয়ের মধ্যে শুরু হয় অতীত নিয়ে দ্বিধা, বর্তমান নিয়ে হতাশা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাপোড়েন।
দুই ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের এই দ্বন্দ্ব আর যুক্তি-তর্কের মাঝে উঠে আসে আদর্শিক পাকচক্র, আসে লোভ, শঠতা, অনিশ্চয়তা, ষড়যন্ত্র আর হতাশাগ্রস্ত সময়ের বয়ান। অপরাধবোধ সবাইকে একসময় দাঁড় করিয়ে দেয় সময়ের আয়নার সামনে। সম্পর্কের মাঝেও কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আসে হারা-জেতার প্রশ্ন? নাকি তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কাউকে কাউকে চুকাতে হয় জীবনের অমূল্য মূল্য? এমন প্রশ্ন সামনে রেখে এগিয়ে যায় নাটকের গল্প।
মূল্য অমূল্য নাটকে অভিনয় করেছেন মোহাম্মদ বারী, প্রশান্ত হালদার, সাইফ সুমন, ফরিদা লিমা, যাজ্ঞোসীনি মৌ প্রমুখ।
অনুস্বর নাট্যদলের তৃতীয় প্রযোজনা ‘মূল্য অমূল্য’ আবার ফিরছে মঞ্চে। রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে নাটকটি সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল গত বছরের জুন মাসে। ১৩ মাস পর একই মঞ্চে ২০ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেখা যাবে মূল্য অমূল্যর ৩১তম প্রদর্শনী।
আর্থার মিলারের ‘দ্য প্রাইস’ অবলম্বনে মূল্য অমূল্য নাটকের ভাবানুবাদ করেছেন অসিত মুখোপাধ্যায়। রূপান্তর ও নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ বারী। মুনাফাভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ আর বাজার অর্থনীতির আগ্রাসনে ভেঙে পড়া যৌথ পারিবারিক বোধের চরম মূল্য চুকানোর গল্পের নাটক মূল্য অমূল্য।
নাটকে দেখানো হয়েছে, বাবার ব্যবহৃত পুরোনো আসবাব নিলামে বিক্রি করছে তার দুই পুত্র রঞ্জু ও মঞ্জু। তাদের মাঝে উপস্থিত চতুর নিলামদার খোদাবক্স। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছাপিয়ে বিপরীতমুখী চরিত্রের দুই ভাইয়ের মধ্যে শুরু হয় অতীত নিয়ে দ্বিধা, বর্তমান নিয়ে হতাশা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাপোড়েন।
দুই ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের এই দ্বন্দ্ব আর যুক্তি-তর্কের মাঝে উঠে আসে আদর্শিক পাকচক্র, আসে লোভ, শঠতা, অনিশ্চয়তা, ষড়যন্ত্র আর হতাশাগ্রস্ত সময়ের বয়ান। অপরাধবোধ সবাইকে একসময় দাঁড় করিয়ে দেয় সময়ের আয়নার সামনে। সম্পর্কের মাঝেও কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আসে হারা-জেতার প্রশ্ন? নাকি তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কাউকে কাউকে চুকাতে হয় জীবনের অমূল্য মূল্য? এমন প্রশ্ন সামনে রেখে এগিয়ে যায় নাটকের গল্প।
মূল্য অমূল্য নাটকে অভিনয় করেছেন মোহাম্মদ বারী, প্রশান্ত হালদার, সাইফ সুমন, ফরিদা লিমা, যাজ্ঞোসীনি মৌ প্রমুখ।
ভৌতিক গল্পের সিনেমা বানাচ্ছেন রায়হান রাফী। কয়েক দিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ‘আন্ধার’ নামের এ সিনেমায় অভিনয় করবেন সিয়াম আহমেদ। এবার জানা গেল এ সিনেমায় সিয়ামের সঙ্গে থাকবেন নাজিফা তুষি। নাজিফা তুষিকে সবশেষ পর্দায় দেখা গেছে তিন বছর আগে ‘হাওয়া’ সিনেমায়। এই সিনেমা দিয়ে ছয় বছর পর বড় পর্দায় ফিরেছিলেন...৩৩ মিনিট আগে
প্রথমবারের মতো সংগীতসফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ‘সেরাকণ্ঠ’খ্যাত শিল্পী আতিয়া আনিসা। সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যে ১৪টি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। অনুষ্ঠানের এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আনিসা।৩৯ মিনিট আগে
কলেজের প্রথম দিনে সবচেয়ে দুষ্টু ছাত্র সাদের (ইয়াশ রোহান) সঙ্গে দেখা হয় হৃদির। সাদ যতটা চঞ্চল ও দুষ্টু, হৃদি ঠিক ততটাই মিষ্টি ও গম্ভীর। ধীরে ধীরে হৃদিকে ভালোবেসে ফেলে সাদ।১২ ঘণ্টা আগে
বিদেশে ব্যস্ত সময় পার করছে দেশের ব্যান্ডগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ আগস্ট ম্যানচেস্টারে ইউকে ম্যানেজমেন্ট কলেজে ‘সামারফেস্ট ২০২৫’-এ অংশ নেয় চিরকুট। পৃথিবীর নানা দেশের শিক্ষার্থী ছাড়াও চিরকুটের টানে এই আয়োজনে ছুটে এসেছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও।১২ ঘণ্টা আগে