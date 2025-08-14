Ajker Patrika
এক বছর পর মঞ্চে ফিরছে অনুস্বরের নাটক ‘মূল্য অমূল্য’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘মূল্য অমূল্য’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: অনুস্বরের সৌজন্যে
‘মূল্য অমূল্য’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: অনুস্বরের সৌজন্যে

অনুস্বর নাট্যদলের তৃতীয় প্রযোজনা ‘মূল্য অমূল্য’ আবার ফিরছে মঞ্চে। রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে নাটকটি সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল গত বছরের জুন মাসে। ১৩ মাস পর একই মঞ্চে ২০ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দেখা যাবে মূল্য অমূল্যর ৩১তম প্রদর্শনী।

আর্থার মিলারের ‘দ্য প্রাইস’ অবলম্বনে মূল্য অমূল্য নাটকের ভাবানুবাদ করেছেন অসিত মুখোপাধ্যায়। রূপান্তর ও নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ বারী। মুনাফাভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ আর বাজার অর্থনীতির আগ্রাসনে ভেঙে পড়া যৌথ পারিবারিক বোধের চরম মূল্য চুকানোর গল্পের নাটক মূল্য অমূল্য।

নাটকে দেখানো হয়েছে, বাবার ব্যবহৃত পুরোনো আসবাব নিলামে বিক্রি করছে তার দুই পুত্র রঞ্জু ও মঞ্জু। তাদের মাঝে উপস্থিত চতুর নিলামদার খোদাবক্স। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছাপিয়ে বিপরীতমুখী চরিত্রের দুই ভাইয়ের মধ্যে শুরু হয় অতীত নিয়ে দ্বিধা, বর্তমান নিয়ে হতাশা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাপোড়েন।

দুই ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের এই দ্বন্দ্ব আর যুক্তি-তর্কের মাঝে উঠে আসে আদর্শিক পাকচক্র, আসে লোভ, শঠতা, অনিশ্চয়তা, ষড়যন্ত্র আর হতাশাগ্রস্ত সময়ের বয়ান। অপরাধবোধ সবাইকে একসময় দাঁড় করিয়ে দেয় সময়ের আয়নার সামনে। সম্পর্কের মাঝেও কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আসে হারা-জেতার প্রশ্ন? নাকি তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কাউকে কাউকে চুকাতে হয় জীবনের অমূল্য মূল্য? এমন প্রশ্ন সামনে রেখে এগিয়ে যায় নাটকের গল্প।

মূল্য অমূল্য নাটকে অভিনয় করেছেন মোহাম্মদ বারী, প্রশান্ত হালদার, সাইফ সুমন, ফরিদা লিমা, যাজ্ঞোসীনি মৌ প্রমুখ।

