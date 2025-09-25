ফ্যাশন-ফুডের দ্বন্দ্বে ‘লিটল মিস ক্যাওস’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের দুষ্ট-মিষ্টি সময়ের গল্পের ওয়েব ফিল্ম ‘লিটল মিস ক্যাওস’। বানিয়েছেন মাহমুদা সুলতানা রীমা। এটি নির্মাতার প্রথম ওয়েব ফিল্ম। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী ও সাদনিমা বিনতে নোমান।
ফ্যাশন সচেতন ব্যক্তিরা যা কিছু মেনে চলেন, তার মধ্যে খাবার অন্যতম। ফুড আর ফ্যাশনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ইরার জীবনের নানা ঘটনা ও জটিলতার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব ফিল্মটির কাহিনি। খুব ফ্যাশনেবল এই তরুণীকে বিভিন্ন কারণে নানা ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ফিল্মের নাম রাখা হয়েছে লিটল মিস ক্যাওস। নির্মাতা ও গল্পকার মাহমুদা সুলতানা রীমা বলেন, ‘মেট্রোপলিটনের এই ক্যাওটিক জীবনে সবারই আছে অতীতের কিছু ট্রমা আর ব্যাগেজ। সেগুলো কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই জীবন। কিন্তু এই ক্যাওটিক জার্নিতে যদি পাওয়া যায় একটু আশ্রয় আর ভরসার জায়গা, তাহলে কেমন হয়? সেই গল্প দেখা যাবে ফিল্মটিতে।’
মাহমুদা সুলতানা রীমা আরও বলেন, ‘এই গল্পে বন্ধুত্ব, প্রেম ও হিউমার পাবেন দর্শকেরা। এসেছে সম্পর্ক ও তার টানাপোড়েনের প্রসঙ্গও। এই সময়ের দর্শকেরা যেভাবে ভাবতে ভালোবাসেন, সেই ঢঙে কাজটি করা হয়েছে। লিটল মিস ক্যাওস একটি রোমান্টিক কমেডি ড্রামা।’
সাদনিমা বিনতে নোমান অভিনয় করেছেন ইরা চরিত্রে। গতকাল প্রকাশিত ওয়েব ফিল্মের ফার্স্ট লুক পোস্টারে বেলুন হাতে উড়ে যাওয়ার ভঙ্গিমায় পাওয়া গেছে তাঁকে। আর ইরাকে ধরে রেখেছে মারুফ। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী। পোস্টারের ছবির মতো সিনেমার গল্পেও মারুফ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। এলোমেলো ইরাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে, আগলে রাখার চেষ্টা করে।
অভিনেতা সাদ সালমি নাওভী বলেন, ‘আমরা যখন স্ক্রিপ্ট পড়ি, তখন থেকে মজাগুলো টের পাচ্ছিলাম। এই সময়ে কথা বলার স্টাইল আর টার্মস ব্যবহার করা হয়েছে সংলাপে। তাই আমরাও ভালোভাবে কানেক্ট করতে পারছিলাম। আমার মনে হয়, দর্শকেরা মজা নিয়ে সিনেমাটি দেখবে।’
নবীন অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান জানান, সিনেমার চরিত্রটি যেমন, বাস্তবে তার ঠিক উল্টো তিনি। চ্যালেঞ্জ আছে বলে কাজটি করতে আগ্রহী হয়েছেন সাদনিমা।
জানা গেছে, শিগগির ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে লিটল মিস ক্যাওস। চরকি জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে আসবে লিটল মিস ক্যাওসের ট্রেলার ও টিজার। জানানো হবে সিনেমার অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পীদের নাম।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের দুষ্ট-মিষ্টি সময়ের গল্পের ওয়েব ফিল্ম ‘লিটল মিস ক্যাওস’। বানিয়েছেন মাহমুদা সুলতানা রীমা। এটি নির্মাতার প্রথম ওয়েব ফিল্ম। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী ও সাদনিমা বিনতে নোমান।
ফ্যাশন সচেতন ব্যক্তিরা যা কিছু মেনে চলেন, তার মধ্যে খাবার অন্যতম। ফুড আর ফ্যাশনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ইরার জীবনের নানা ঘটনা ও জটিলতার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব ফিল্মটির কাহিনি। খুব ফ্যাশনেবল এই তরুণীকে বিভিন্ন কারণে নানা ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ফিল্মের নাম রাখা হয়েছে লিটল মিস ক্যাওস। নির্মাতা ও গল্পকার মাহমুদা সুলতানা রীমা বলেন, ‘মেট্রোপলিটনের এই ক্যাওটিক জীবনে সবারই আছে অতীতের কিছু ট্রমা আর ব্যাগেজ। সেগুলো কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই জীবন। কিন্তু এই ক্যাওটিক জার্নিতে যদি পাওয়া যায় একটু আশ্রয় আর ভরসার জায়গা, তাহলে কেমন হয়? সেই গল্প দেখা যাবে ফিল্মটিতে।’
মাহমুদা সুলতানা রীমা আরও বলেন, ‘এই গল্পে বন্ধুত্ব, প্রেম ও হিউমার পাবেন দর্শকেরা। এসেছে সম্পর্ক ও তার টানাপোড়েনের প্রসঙ্গও। এই সময়ের দর্শকেরা যেভাবে ভাবতে ভালোবাসেন, সেই ঢঙে কাজটি করা হয়েছে। লিটল মিস ক্যাওস একটি রোমান্টিক কমেডি ড্রামা।’
সাদনিমা বিনতে নোমান অভিনয় করেছেন ইরা চরিত্রে। গতকাল প্রকাশিত ওয়েব ফিল্মের ফার্স্ট লুক পোস্টারে বেলুন হাতে উড়ে যাওয়ার ভঙ্গিমায় পাওয়া গেছে তাঁকে। আর ইরাকে ধরে রেখেছে মারুফ। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী। পোস্টারের ছবির মতো সিনেমার গল্পেও মারুফ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। এলোমেলো ইরাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে, আগলে রাখার চেষ্টা করে।
অভিনেতা সাদ সালমি নাওভী বলেন, ‘আমরা যখন স্ক্রিপ্ট পড়ি, তখন থেকে মজাগুলো টের পাচ্ছিলাম। এই সময়ে কথা বলার স্টাইল আর টার্মস ব্যবহার করা হয়েছে সংলাপে। তাই আমরাও ভালোভাবে কানেক্ট করতে পারছিলাম। আমার মনে হয়, দর্শকেরা মজা নিয়ে সিনেমাটি দেখবে।’
নবীন অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান জানান, সিনেমার চরিত্রটি যেমন, বাস্তবে তার ঠিক উল্টো তিনি। চ্যালেঞ্জ আছে বলে কাজটি করতে আগ্রহী হয়েছেন সাদনিমা।
জানা গেছে, শিগগির ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে লিটল মিস ক্যাওস। চরকি জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে আসবে লিটল মিস ক্যাওসের ট্রেলার ও টিজার। জানানো হবে সিনেমার অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পীদের নাম।
ছন্দে ফিরেছে কোক স্টুডিও বাংলা। এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর হাশিম মাহমুদের ‘বাজি’ গান দিয়ে আবার শুরু হয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের কার্যক্রম। এরপর প্রকাশ পেয়েছে অংকন কুমার ও শেখ মুমতাহিনা মেহজাবিনের গাওয়া ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’। এবার কোক স্টুডিওতে আসছেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ‘এলএ ডাইভারসিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫’-এ জোড়া পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’। এ সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করে সেরা অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার জিতেছেন ইন্তেখাব দিনার। পাশাপাশি সেরা পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন বিজন ইমতিয়াজ।১ ঘণ্টা আগে
দাবাঘর ওয়েব ফিল্মের গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মেয়ে রামিসা রহমান। তার হাতে আসে একটি পেনড্রাইভ, যাতে লুকিয়ে আছে দেশের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ।১৩ ঘণ্টা আগে
সুমন কল্যাণের সংগীত আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলেন সংগীতশিল্পী আফরোজা রূপা। ‘শ্রাবণের ধারার মতো’ শিরোনামের গানটির ভিডিও পরিচালনা করেছেন শুভব্রত সরকার। সুমন কল্যাণ বলেন, ‘এক আড্ডায় গানটা আফরোজা রূপার কণ্ঠে রেকর্ড করি। আড্ডার বিষয়টা ছিল মূলত বেহাগ রাগ নিয়ে।১৩ ঘণ্টা আগে