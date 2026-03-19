ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো

আনন্দমেলা
বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় মাসুমা রহমান নাবিলা ও ইরফান সাজ্জাদ। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।
ইত্যাদি
ঈদের দ্বিতীয় দিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বিটিভিতে দেখা যাবে ‘ইত্যাদি’। পরিচালনা ও উপস্থাপনায় হানিফ সংকেত। রয়েছে গান, নৃত্য, নাটিকা, প্রতিবেদনসহ নানা আয়োজন।
কৃষকের ঈদ আনন্দ
চ্যানেল আইয়ে ঈদের পরের দিন বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রচারিত হবে। শাইখ সিরাজের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় এ গেম শোয়ের এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে গাজীপুরের কাপাসিয়ায়।
ঈদ বিনোদন মেলা
প্রচারিত হবে এটিএন বাংলায় ঈদের ৪র্থ দিন ও ৫ম দিন রাত সাড়ে ১০টায়। রয়েছে নাচ, গান, স্কিট, স্ট্যান্ডআপ কমেডিসহ অনেক আয়োজন।
স্টার ভার্সাস স্টার
দেখা যাবে এটিএন বাংলায় ঈদের পরের দিন রাত সাড়ে ১০টায়। উপস্থাপনায় ফারজানা বিথী, অংশগ্রহণে শবনম ফারিয়া, আঁচল, ঝিলিক ও শখ।
ফান এন ফান
প্রচারিত হবে এটিএন বাংলায় ঈদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিন রাত সাড়ে ১০টায়। থাকবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে একক ও দ্বৈত স্ট্যান্ডআপ কমেডি। উপস্থাপনায় আবু হেনা রনি।
তারায় তারায়
নাগরিক টিভিতে ঈদের দিন থেকে সাত দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে এ সেলিব্রিটি শো। শ্রাবণ্য তৌহিদার উপস্থাপনায় এতে অংশ নিয়েছেন পূজা চেরি, পূর্ণিমা, কেয়া পায়েল, ইরফান সাজ্জাদ, চাষী আলম, শাওন ও শিরিন আক্তার শিলা।
