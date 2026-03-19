ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো

ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’র মঞ্চে শরিফুল রাজ ও সাবিলা নূর

আনন্দমেলা

বিটিভিতে ঈদের দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে আনন্দমেলা। উপস্থাপনায় মাসুমা রহমান নাবিলা ও ইরফান সাজ্জাদ। নাচ, গান, কমেডি, নাটিকাসহ তারকাদের অংশগ্রহণে থাকছে নানা আয়োজন।

ইত্যাদি

ঈদের দ্বিতীয় দিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বিটিভিতে দেখা যাবে ‘ইত্যাদি’। পরিচালনা ও উপস্থাপনায় হানিফ সংকেত। রয়েছে গান, নৃত্য, নাটিকা, প্রতিবেদনসহ নানা আয়োজন।

কৃষকের ঈদ আনন্দ

চ্যানেল আইয়ে ঈদের পরের দিন বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রচারিত হবে। শাইখ সিরাজের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় এ গেম শোয়ের এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে গাজীপুরের কাপাসিয়ায়।

ঈদ বিনোদন মেলা

প্রচারিত হবে এটিএন বাংলায় ঈদের ৪র্থ দিন ও ৫ম দিন রাত সাড়ে ১০টায়। রয়েছে নাচ, গান, স্কিট, স্ট্যান্ডআপ কমেডিসহ অনেক আয়োজন।

স্টার ভার্সাস স্টার

দেখা যাবে এটিএন বাংলায় ঈদের পরের দিন রাত সাড়ে ১০টায়। উপস্থাপনায় ফারজানা বিথী, অংশগ্রহণে শবনম ফারিয়া, আঁচল, ঝিলিক ও শখ।

ফান এন ফান

প্রচারিত হবে এটিএন বাংলায় ঈদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিন রাত সাড়ে ১০টায়। থাকবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে একক ও দ্বৈত স্ট্যান্ডআপ কমেডি। উপস্থাপনায় আবু হেনা রনি।

তারায় তারায়

নাগরিক টিভিতে ঈদের দিন থেকে সাত দিন রাত ১০টায় প্রচারিত হবে এ সেলিব্রিটি শো। শ্রাবণ্য তৌহিদার উপস্থাপনায় এতে অংশ নিয়েছেন পূজা চেরি, পূর্ণিমা, কেয়া পায়েল, ইরফান সাজ্জাদ, চাষী আলম, শাওন ও শিরিন আক্তার শিলা।

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরে ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার প্রস্তুতি

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

চাঁদ দেখা যায়নি, সৌদি আরবে ঈদ শুক্রবার

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

সম্পর্কিত

ঈদের ধারাবাহিক

ঈদের ধারাবাহিক

টিভিতে নতুন সিনেমা

টিভিতে নতুন সিনেমা

ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ঈদের সংগীতানুষ্ঠান

ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো

ম্যাগাজিন ও সেলিব্রিটি শো