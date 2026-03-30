দুই বছর পর শিল্পকলায় ফিরছে নাট্যদল প্রাঙ্গণেমোর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই বছর পর শিল্পকলায় ফিরছে নাট্যদল প্রাঙ্গণেমোর
‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় দুই বছর পর রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক মঞ্চায়ন করতে যাচ্ছে নাট্যদল প্রাঙ্গণেমোর। আগামী ১ থেকে ৩ এপ্রিল টানা তিন দিন একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে দুটি নাটক নিয়ে আসছে দলটি। প্রদর্শিত হবে নাটক ‘শেষের কবিতা’ ও ‘টিনের তলোয়ার’।

গত দুই বছর শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক মঞ্চায়নের সুযোগ না পেলেও প্রাঙ্গণেমোর নিয়মিতভাবে নাটক প্রদর্শনী করে আসছিল বেইলি রোডের মহিলা সমিতি মিলনায়তনে। তবে নাট্যকর্মীদের প্রাণের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত জাতীয় নাট্যশালায় ফেরার এই ক্ষণকে উদ্‌যাপন করতে দলটি নিয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি।

১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চায়িত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে নাটক শেষের কবিতা। নাট্যরূপ দিয়েছেন অনন্ত হিরা, নির্দেশনায় নূনা আফরোজ। নির্দেশক জানান, নাটকটি এবার মঞ্চে আসছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ও ভাবনায়। অভিনয় করছেন অনন্ত হিরা, নূনা আফরোজ, ইউসুফ রাসেল, সাহেদ সরদার, গুলশান বহ্নি, বাঁধন সরকার, নাসরীন মিশু, তমা হোসেন, সীমান্ত আমীন প্রমুখ। মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন ফয়েজ জহির, আলোক পরিকল্পনায় তৌফিক আজীম রবিন, সংগীতে রামিজ রাজু, পোশাকে নূনা আফরোজ, কোরিওগ্রাফিতে ইভান শাহরিয়ার সোহাগ ও রূপসজ্জায় জনি সেন।

২ ও ৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে উৎপল দত্তের অমর সৃষ্টি টিনের তলোয়ার। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন অনন্ত হিরা। উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটারের প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটক সমকালীন বাস্তবতায় এখনো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এতে অভিনয় করছেন অনন্ত হিরা, সবুক্তগীন শুভ, সীমান্ত আমীন, মশিউর রহমান, সুজয় গুপ্ত, শিশির চৌধুরী, মোফাজ্জল, বাঁধন সরকার, সাহেদ সরদার, গুলশান বহ্নি, নির্ঝর, তমা হোসেন প্রমুখ।

ইরানের হামলায় ধ্বংস ‘ই-৩জি সেন্ট্রি’—যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কত বড় ক্ষতি

কুষ্টিয়ায় আ.লীগ নেতাকে ডেকে নিয়ে গুলি

৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

অফিসে অবস্থান ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ১১ নির্দেশনা

মান্দায় জ্বালানি তেল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ

দুই বছর পর শিল্পকলায় ফিরছে নাট্যদল প্রাঙ্গণেমোর

দুই বছর পর শিল্পকলায় ফিরছে নাট্যদল প্রাঙ্গণেমোর

নিজের গাড়িচালকের ছেলেকে প্রার্থী করলেন থালাপতি বিজয়

শুটিংয়ে গিয়ে পানিতে তলিয়ে গেলেন টালিউড অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওটিটির দর্শকেরা মজেছেন চক্র ২-এ