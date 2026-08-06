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বিনোদন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে টিভি আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে টিভি আয়োজন
‘রবির কিরণ’ অনুষ্ঠানের দৃশ্য । ছবি: দুরন্ত টিভি

আজ ২২ শ্রাবণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ নানা আয়োজন সাজিয়েছে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো। নির্বাচিত কয়েকটি চ্যানেলের আয়োজনের খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।

চ্যানেল আই

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে স্টুডিও থেকে প্রচার হবে ‘গান দিয়ে শুরু’র বিশেষ পর্ব। পর্বটি সাজানো হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রয়েছে জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় ‘তৃতীয় মাত্রা’ অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্ব।

বেলা ৩টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে বাংলা চলচ্চিত্র ‘শাস্তি’। পরিচালনা করেছেন চাষী নজরুল ইসলাম। চিত্রনাট্য করেছেন মমতাজউদদীন আহমদ। সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ২০০৪ সালে। এটি বাংলাদেশে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন, চম্পা, রিয়াজ, পূর্ণিমা, শহিদুল আলম সাচ্চু, এ টি এম শামসুজ্জামান, নাসরিন প্রমুখ।

দুরন্ত টিভি

সকাল ৭টায় প্রচারিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক ‘তাসের দেশ’। মঞ্চনাটকটি পরিবেশন করেছে ‘ফুলকি’। নির্দেশনা দিয়েছেন ওয়ার্দা রিহাব এবং সংগীত আয়োজন করেছেন সোমা রায়। দুপুর ১২টায় দেখা যাবে কবিগুরুর রচিত গান নিয়ে অনুষ্ঠান ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’। গান শোনাবেন আনন্দী ঘোষ, রামিজা হাসান, দিন ইসলাম ইমরান, আরিবা জামান ও বিদ্যাস্তুতি সিংহ। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে রয়েছে ‘রবির কিরণ’। কবির রচিত বিভিন্ন কবিতার নাটকীয় উপস্থাপনা করেছে কল্পরেখার ছোট্ট বন্ধুরা। রাত ১০টায় প্রচারিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘মাধো’ ও ‘ডাকঘর’। মাধো নির্মাণ করেছেন সুমনা সিদ্দিকী, ডাকঘর বানিয়েছেন লুসি তৃপ্তি গোমেজ।

এনটিভি

সকাল ৮টায় ‘সকালের গান’ অনুষ্ঠানে সরাসরি গাইবেন সংগীতশিল্পী শিমু দে। তিনি গেয়ে শোনাবেন রবীন্দনাথ ঠাকুরের গান। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাবেন আজিজুর রহমান তুহিন। সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে দেখা যাবে নৃত্যানুষ্ঠান ‘নৃত্যালোকে রবীন্দ্রনাথ’। কবিগুরুর কবিতা ও গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করবেন নৃত্যশিল্পীরা।

বিষয়:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরটিভিছাপা সংস্করণবিনোদন
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