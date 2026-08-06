রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে টিভি আয়োজন

আজ ২২ শ্রাবণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ নানা আয়োজন সাজিয়েছে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো। নির্বাচিত কয়েকটি চ্যানেলের আয়োজনের খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।
সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে স্টুডিও থেকে প্রচার হবে ‘গান দিয়ে শুরু’র বিশেষ পর্ব। পর্বটি সাজানো হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রয়েছে জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় ‘তৃতীয় মাত্রা’ অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্ব।
বেলা ৩টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে বাংলা চলচ্চিত্র ‘শাস্তি’। পরিচালনা করেছেন চাষী নজরুল ইসলাম। চিত্রনাট্য করেছেন মমতাজউদদীন আহমদ। সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ২০০৪ সালে। এটি বাংলাদেশে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইলিয়াস কাঞ্চন, চম্পা, রিয়াজ, পূর্ণিমা, শহিদুল আলম সাচ্চু, এ টি এম শামসুজ্জামান, নাসরিন প্রমুখ।
সকাল ৭টায় প্রচারিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক ‘তাসের দেশ’। মঞ্চনাটকটি পরিবেশন করেছে ‘ফুলকি’। নির্দেশনা দিয়েছেন ওয়ার্দা রিহাব এবং সংগীত আয়োজন করেছেন সোমা রায়। দুপুর ১২টায় দেখা যাবে কবিগুরুর রচিত গান নিয়ে অনুষ্ঠান ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’। গান শোনাবেন আনন্দী ঘোষ, রামিজা হাসান, দিন ইসলাম ইমরান, আরিবা জামান ও বিদ্যাস্তুতি সিংহ। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে রয়েছে ‘রবির কিরণ’। কবির রচিত বিভিন্ন কবিতার নাটকীয় উপস্থাপনা করেছে কল্পরেখার ছোট্ট বন্ধুরা। রাত ১০টায় প্রচারিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘মাধো’ ও ‘ডাকঘর’। মাধো নির্মাণ করেছেন সুমনা সিদ্দিকী, ডাকঘর বানিয়েছেন লুসি তৃপ্তি গোমেজ।
সকাল ৮টায় ‘সকালের গান’ অনুষ্ঠানে সরাসরি গাইবেন সংগীতশিল্পী শিমু দে। তিনি গেয়ে শোনাবেন রবীন্দনাথ ঠাকুরের গান। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাবেন আজিজুর রহমান তুহিন। সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে দেখা যাবে নৃত্যানুষ্ঠান ‘নৃত্যালোকে রবীন্দ্রনাথ’। কবিগুরুর কবিতা ও গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করবেন নৃত্যশিল্পীরা।
আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হবে রুবাইয়াত হোসেনের ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমার। ২ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া উৎসবের ৮৩তম আসরে রিজোন্তি কম্পিটিশন বিভাগে জায়গা পেয়েছে সিনেমাটি। আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ারের আগে আরও এক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির অন্তর্ভুক্তির খবর...২ ঘণ্টা আগে
২০১০ সালে উৎপল দত্তের ‘হাঁড়ি ফাটিবে’ নাটক দিয়ে মঞ্চে যাত্রা শুরু করেছিল নাট্যদল এথিক। ১৬ বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নাটকটির শততম মঞ্চায়ন। ২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে দেখা যাবে হাঁড়ি ফাটিবে নাটকের শততম প্রদর্শনী।২ ঘণ্টা আগে
পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। ১৯৯৮ সালে ‘লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ফাউন্ডেশন’ সংস্থার মাধ্যমে এ কাজ শুরু করেন তিনি। পরে ২০২১ সালে পরিবেশ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের যুক্ত করে এ ফাউন্ডেশনকে বিস্তৃত করে নতুন নাম দেন ‘রি: ওয়াইল্ড’।২ ঘণ্টা আগে
চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন কার্যক্রম আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও সমন্বিত করতে ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার। চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব।২১ ঘণ্টা আগে