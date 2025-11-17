মেহজাবীনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অর্থ আত্মসাৎ ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী এবং তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। তবে মেহজাবীনের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। এই ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন অভিনেত্রী।
মেহজাবীন ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন আমিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, মেহজাবীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় আমিরুল ইসলামের। মেহজাবীন চৌধুরী তাঁর একটি ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব দেন আমিরুল ইসলামকে। বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে মেহজাবীনকে নগদ অর্থ এবং বিকাশের মাধ্যমে ২৭ লাখ টাকা দেন আমিরুল ইসলাম। এরপর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই দীর্ঘদিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ না নেওয়ায় বাদী টাকা ফেরত চান। বিভিন্ন সময় টাকা চাইতে গেলে আজ দেব, কাল দেব বলে কালক্ষেপণ করেন মেহজাবীন ও তাঁর ভাই। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পাওনা টাকা চাইলে তাঁরা ১৬ মার্চ হাতিরঝিল রোডের পাশে একটি রেস্টুরেন্টে আসতে বলেন। ওই দিন ঘটনাস্থলে গেলে মেহজাবীন, তাঁর ভাইসহ অজ্ঞাতনামা চার-পাঁচজন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন আমিরুলকে। তাঁরা আমিরুলকে ধমক দিয়ে আর কখনো টাকা চাইতে নিষেধ করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন।
এই ঘটনার পর গত ২৪ মার্চ বাদী হয়ে ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন আমিরুল ইসলাম। ১০ নভেম্বর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আলিসানের আদালতে হাজির হওয়ার দিন ধার্য ছিল। তাঁরা হাজির না হওয়ায় আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
গতকাল দুপুরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার খবর প্রকাশ হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মেহজাবীন দাবি করেন, খবরটি ভিত্তিহীন। এ ধরনের কোনো ব্যবসার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। মেহজাবীন লেখেন, ‘একটি ভুয়া ও মিথ্যা মামলার সংবাদ দেখে আমি বিস্মিত। আমি মনে করি, বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ছাড়া কিছু নয়। এ ধরনের কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত নই। যে বা যাঁরা এমন ভিত্তিহীন মামলা করেছেন, তাঁদের কাউকে আমি চিনি না। আমি এমন কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে নেই, যেখানে আইনি জটিলতায় জড়ানোর প্রশ্ন আসে।’
মেহজাবীন আরও লেখেন, ‘একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি দেশের আইন, নিয়মনীতি ও সামাজিক দায়িত্বে বিশ্বাসী। ইতিমধ্যে আমার আইনজীবী যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, যাতে এসব গুজব ও মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ হয় এবং ভবিষ্যতে আর কেউ যেন এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি করতে না পারে।’
এই ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩ এ আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলিসান। আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন মেহজাবীনের আইনজীবী তুহিন হাওলাদার।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন সংগীত আয়োজনে পুরোনো গান। কয়েক বছর ধরে এটাই সংগীতাঙ্গনের ট্রেন্ড। সিনেমাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে আগের জনপ্রিয় গান। অনেক সময় আবার নতুন গানের সঙ্গে পুরোনো জনপ্রিয় গানের অংশ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার এই তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন সংগীতশিল্পী ডলি সায়ন্তনী। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো নতুন করে প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন তিনি।
অনেক আগেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরোনো গান নতুন করে গাওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন ডলি সায়ন্তনী। কিন্তু সে সময় রাজি হননি তিনি। গত কোরবানির ঈদে মুক্তি পাওয়া শাকিব খানের ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় ‘লিচুর বাগানে’ গানের সাফল্যের পর ভাবনা বদলেছেন ডলি সায়ন্তনী। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো নতুন করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ডলি সায়ন্তনী বলেন, ‘বেশ কয়েকটি কোম্পানি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রথম প্রথম মনে হতো, শ্রোতাদের মধ্যে পুরোনো গান যেভাবে জায়গা করে আছে, নতুন সংগীতায়োজন সেই জায়গা নিতে পারবে কি না। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে দেখছি, তারা ভালো সাড়া পাচ্ছে। শাকিব খানের সিনেমায় ব্যবহৃত লিচুর বাগান গানটি দুই যুগ আগে গেয়েছিলাম। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাকে আবার গাইতে বলা হয়েছিল। রাজি হইনি। অথচ প্রীতম করল, সারা দেশে হইচই ফেলে দিল।’
প্রায় এক বছর কানাডায় আছেন ডলি সায়ন্তনী। সেখানেই আগামী সপ্তাহে তাঁর ‘হে যুবক’ গানটি নতুন সংগীতায়োজনে কণ্ঠ দেবেন। এই গান শেষে আরও কয়েকটি গান নিয়ে কাজ করবেন তিনি। ডলি সায়ন্তনী বলেন, ‘গত শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে একজন প্রযোজক ফোন করেছিলেন। “হে যুবক” নতুন করে সংগীতায়োজন করেছেন, আমাকে দিয়ে গাওয়াতে চান। এবার আর না করিনি। ট্রেন্ডে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী সপ্তাহে গানটিতে কণ্ঠ দেব। এ ছাড়া আমার গাওয়া আরও যেসব গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সেগুলোও ধীরে ধীরে নতুন করে গাইব।’
বিনোদন ডেস্ক
অভিনেত্রী হর্ষালি মালহোত্রাকে বেশির ভাগ দর্শক চেনেন মুন্নি নামে। ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ সিনেমায় এটিই ছিল তাঁর চরিত্রের নাম। এক নির্বাক পাকিস্তানি মেয়ে মুন্নি চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন হর্ষালি। সেটাই হর্ষালির প্রথম অভিনয়, সেটাই শেষ। ১০ বছর পর খবর এল, আবার পর্দায় ফিরছেন তিনি।
হর্ষালি যখন বজরঙ্গি ভাইজান সিনেমায় সালমান খানের সঙ্গে অভিনয় করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এর পর তাঁকে আর বড় পর্দায় দেখা যায়নি। বজরঙ্গি ভাইজান মুক্তির এক দশক পেরিয়ে গেছে। হর্ষালিও পরিণত হয়েছেন। এত বছর ধরে পর্দায় তাঁকে মিস করছিলেন দর্শকেরা। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হলো।
প্রায় এক দশক পর এবার দক্ষিণি সিনেমার হাত ধরে বড় পর্দায় ফিরছেন হর্ষালি। তেলুগু সুপারস্টার নন্দমুরি বালাকৃষ্ণর নতুন সিনেমা ‘অখণ্ড ২’-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এ সিনেমা দিয়ে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক হচ্ছে তাঁর।
২০২১ সালের ব্লকবাস্টার তেলুগু সিনেমা অখণ্ডর সিকুয়েল অখণ্ড ২। অ্যাকশন ও আধ্যাত্মিকতার মিশেলে তৈরি সিনেমাটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। দ্বিতীয় পর্বেও সেই প্রত্যাশা করছেন ২০০ কোটি রুপি বাজেটে তৈরি অখণ্ড ২-এর নির্মাতারা। আগামী ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে অখণ্ড ২। এ উপলক্ষে সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আয়োজিত হয় এক জমকালো অনুষ্ঠান। সেখানে নন্দমুরি বালাকৃষ্ণর পাশে হর্ষালিকেও দেখা যায়। তাঁর নতুন লুক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ভক্তরা। জানা গেছে, হর্ষালি এ সিনেমায় জনানি নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যে গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
হর্ষালি মালহোত্রা বলেন, ‘মুন্নি শুধু একটি চরিত্র ছিল না। সে ছিল একটি অনুভূতি, স্মৃতি, হৃৎস্পন্দন—যা সবার সঙ্গে এত বছর পরেও থেকে গেছে। এত বছর ধরে আমিও আপনাদের ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে থেকেছি। আপনারা যখন মুন্নিকে মিস করছিলেন, আমি তখন প্রস্তুত হচ্ছিলাম, শিখছিলাম, বড় হচ্ছিলাম। যাতে একদিন আরও ভালোভাবে ফিরতে পারি। সেই সময়টা এসে গেছে। আমি খুব খুশি যে দক্ষিণি সুপারস্টার এন বি স্যারের সঙ্গে ১০ বছর পর আবার সিনেমা হলে ফিরছি।’
অখণ্ড ২ শুধু তেলুগুতে নয়, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালয়ালম ভাষায়ও মুক্তি পাবে। এটি নিঃসন্দেহে হর্ষালির জন্য এক বড় সুযোগ, যা তাঁকে প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে পরিচিতি এনে দিতে পারে।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অভিনয়জগতে প্রায় তিন দশকের ক্যারিয়ার রিচি সোলায়মানের। তবে এই দীর্ঘ অভিনয়জীবনে কখনো বড় পর্দায় দেখা যায়নি তাঁকে। এবার প্রথমবারের মতো বড় পর্দায় আসছেন রিচি। শিগগির শুরু করবেন শুটিং। রিচি নিজেই খবরটি নিশ্চিত করেছেন।
সম্প্রতি একটি কফিশপের উদ্বোধনী আয়োজনে হাজির হয়েছিলেন রিচি। সেখানে তিনি জানান সিনেমায় কাজ শুরু করার কথা। রিচি বলেন, ‘শিগগির একটি সিনেমায় কাজ শুরু করব। এটা প্রযোজনা করেছে সাজগোজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। পরিচালনা করবেন রাজীব সালেহীন। এ ছাড়া আরও কিছু কাজের কথা হয়েছে। যেহেতু শুটিং শুরু হয়নি, তাই এখনই এসব নিয়ে কথা বলতে চাইছি না।’
নির্মাতা রাজিব সালেহীন জানিয়েছেন, এ মাসের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে এই সিনেমার। সে সময় জানানো হবে সিনেমা ও অন্য অভিনয়শিল্পীদের নাম।
এ বছরের শুরুতে একটি টিভি অনুষ্ঠানে রিচি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সিনেমায় কাজ করার ব্যাপারে। সিনেমায় কেন অভিনয় করেননি—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘নানা সময় নানা পরিকল্পনা করা হলেও শেষ পর্যন্ত আর করা হয়নি সিনেমার কাজ। এরপর দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে ছিলাম। তবে সিনেমাতে অভিনয় করা আমি মিস করি। সামনে হয়তো আমাকে দেখা যেতে পারে সিনেমায়।’
সম্প্রতি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে আলোচনায় আসেন রিচি। তাঁর নাম ও ছবিসংবলিত একটি ফেসবুক আইডি থেকে রাজনৈতিক পোস্ট করা হচ্ছে নিয়মিত। তবে ফেসবুক আইডিটি ভুয়া জানিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন অভিনেত্রী। এ বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তিনি।
রিচি বলেন, ‘আমি কখনোই রাজনীতি-বিষয়ক কথাবার্তা বলি না। কত মানুষ যে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছে, আমি এ ধরনের কথা বলেছি কি না। আমার নামে কারা এমনটা করছে বা কী উদ্দেশ্যে করছে, তা জানি না। দুঃখজনক হলো, এসব ভুয়া পোস্ট দেখে যাচাই-বাছাই না করে সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই নিজের সুরক্ষার জন্য থানায় জিডি করেছি।’
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। ৬০ বছরের সংগীতজীবনে বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, উর্দু, সিন্ধি, ইংরেজিসহ ১৮টি ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি। তাঁর গাওয়া অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘দমা দম মাস্ত কালান্দার’। জানা গেছে, নতুন করে গানটি তিনি গেয়েছেন কোক স্টুডিও বাংলা প্ল্যাটফর্মে। আজ কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে দমা দম মাস্ত কালান্দার।
কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকে শোনা যাচ্ছিল, নতুন এই সিজনে গাইবেন রুনা লায়লা। তবে এ বিষয়ে বরাবর চুপ ছিল কর্তৃপক্ষ। গত বছর রুনা লায়লা নিশ্চিত করেছিলেন, কোক স্টুডিও বাংলায় তিনি গেয়েছেন। তবে কোন গানটি, তা জানাননি। অবশেষে, ১৪ নভেম্বর প্রকাশ করা হলো টিজার, আজ সন্ধ্যায় প্রকাশিত হবে সেই গান।
কোক স্টুডিও বাংলায় আজ প্রকাশ পেলেও গানটি রেকর্ড হয়েছে অনেক দিন আগে। মাঝে প্রায় এক বছর কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম বন্ধ থাকায় গানটি প্রকাশ করতে এত সময় লাগল। তবে দুই বছর আগে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে কোক স্টুডিও টিমের সঙ্গে দমা দম মাস্ত কালান্দার গানটি গেয়ে শুনিয়েছেন রুনা লায়লা। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণব, সুরকার শুভেন্দু দাস শুভসহ অনেকে।
এদিকে আগামীকাল রুনা লায়লার জন্মদিন। জানা গেছে, এ উপলক্ষেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কোক স্টুডিও বাংলা প্রকাশ করছে দমা দম মাস্ত কালান্দার গানটি। এটি কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের অষ্টম গান। সর্বশেষ গত ২৪ অক্টোবর এই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে ‘ক্যাফে’ শিরোনামের গান। মহীনের ঘোড়াগুলি ব্যান্ডের জনপ্রিয় এই গান নতুন সংগীত আয়োজনে গেয়েছেন আভাস ব্যান্ডের তানযীর তুহীন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহীনের ঘোড়াগুলির প্রতিষ্ঠাতা ও ক্যাফে গানের গায়ক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাজিলিয়ান শিল্পী লিভিয়া মাতোস।
এ ছাড়া রুনা লায়লার জন্মদিন উপলক্ষে আগামীকাল প্রকাশিত হবে তাঁকে নিয়ে লেখা ‘মায়ার সিংহাসন’ উপন্যাস। আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদিরের লেখা উপন্যাসটির উপজীব্য বাংলাদেশের জনসংস্কৃতিতে রুনা লায়লার আবির্ভাব, সংগ্রাম ও কিংবদন্তি শিল্পী হয়ে ওঠা। প্রকাশ করছে চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন।
