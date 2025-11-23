সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

দক্ষিণ কোরিয়ায় ইন্টিগ্রেটেড এনার্জিতে (এআই) স্নাতকোত্তর এবং ল্যাব রিসার্সার হিসেবে পড়াশোনা করছেন আলিফ খন্দকার। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এই প্রাক্তন শিক্ষার্থী বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার জিওনজু শহরে বসবাস করছেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজকের পত্রিকার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার বিভাগের ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক খান।
আব্দুর রাজ্জাক খান
দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃত্তি কীভাবে পেলেন?
কোরিয়ায় বৃত্তি মূলত আইইএলটিএস স্কোরের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। নিয়মিত অধ্যয়ন, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস আমাকে বৃত্তি পাওয়ার পথে সাহায্য করেছে। বর্তমানে আমি ল্যাব রিসার্চার হিসেবে প্রফেসরের ফান্ড পাচ্ছি এবং টিউশন ফিতেও ছাড় পেয়েছি।
ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি (এআই) কেন বেছে নিলেন?
ছোটবেলা থেকে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন আমাকে আকর্ষণ করেছে। সব সময় ভাবতাম, কীভাবে বিজ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের জীবন আরও সহজ ও উন্নত করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এই সুযোগ দিয়েছে। এ ছাড়া আমার স্কুলজীবন থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছি, তাই তত্ত্ব ও বাস্তবের সমন্বয় আমার কাছে স্বাভাবিক ছিল। বর্তমানে আমি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়ে গবেষণা করছি।
আপনি কোন বৃত্তি নিয়ে পড়ছেন? এই বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া কেমন?
স্নাতক পর্যায়ে আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম। এটি আমার আইইএলটিএস ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে স্নাতকোত্তরে প্রফেসরের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করছি। কোরিয়ায় বৃত্তির জন্য বিভিন্ন সুযোগ আছে। যেমন জিকেএস, কেজিএসপি, ব্রেইন কোরিয়া। সাধারণ প্রক্রিয়া হলো অনলাইন আবেদন, যেখানে শিক্ষাগত ফলাফল, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য (এসওপি) জমা দিতে হয়। এরপর নির্বাচিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বৃত্তি দেওয়া হয়। বৃত্তি দুই ধরনের হয়—একটি শুধু টিউশন ফি মওকুফ, আর অন্যটি টিউশন ফি মওকুফসহ স্টাইপেন্ড।
আবেদন করার সময় কী কী নথি বা প্রস্তুতি দরকার হয়?
স্নাতক পর্যায়ের আবেদন করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রয়োজন। যেমন এসএসসি ও এইচএসসি সনদপত্র ও মার্কশিট, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধনের কপি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ব্যাংক সলভেন্সি ও স্টেটমেন্ট, স্পনসরশিপ বা এনওসি। অনলাইন আবেদন করার সময় সঠিক তথ্য দিয়ে ফরম পূরণ করতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ভালোভাবে গবেষণা করা জরুরি। আমি নিজের ফলাফল, যোগ্যতা ও আগ্রহের জায়গাগুলো পর্যালোচনা করে আবেদন করেছি, যাতে সিদ্ধান্তটা হয় সচেতন ও আত্মবিশ্বাসীভাবে।
ইংরেজি বা কোরিয়ান ভাষার দক্ষতা কতটা জরুরি?
ভাষাগত দক্ষতা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্লাস, লেকচার ও গবেষণা কার্যক্রম ইংরেজি বা কোরিয়ান ভাষায় হয়। ইংরেজি জানা থাকলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয় এবং একাডেমিক রিসোর্স বোঝা যায়। কোরিয়ান ভাষা জানা থাকলে স্থানীয় শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ, ক্যাম্পাস লাইফে মানিয়ে নেওয়া এবং পার্টটাইম কাজ বা ইন্টার্নশিপের সুযোগও বাড়ে। তাই দুই ভাষার মৌলিক জ্ঞান থাকা পুরো শিক্ষাজীবনকে সমৃদ্ধ করে।
জিওনবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার পরিবেশ কেমন?
বিশ্ববিদ্যালয়টি সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। এখানে হোস্টেল, স্টাডি লাউঞ্জ, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, ছাত্রসেবা কেন্দ্রসহ সব সুবিধা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ’ আছে, যেখানে পড়াশোনা, আলাপ ও বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায়। ভাষা কোর্স, ওয়ার্কশপ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত, যেমন ‘ফিজিক্যাল এআই’। ফলে শিক্ষার্থীকে রিসার্চ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারির সঙ্গে যুক্ত করে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ কোরিয়ান ভাষার মৌলিক জ্ঞান আগে থেকে শেখা, হোস্টেলের তথ্য জানা এবং নিজের বিষয় ও সুযোগ সম্পর্কে আগেই যাচাই করা।
ক্লাস, গবেষণা এবং ল্যাব-সুবিধা বাংলাদেশের তুলনায় কতটা আধুনিক?
এখানে ক্লাসের পরিবেশ অনেক বেশি ইন্টার-অ্যাকটিভ। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত প্রশ্ন করে, আলোচনা ও দলগত প্রকল্পে যুক্ত হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও আন্তর্জাতিক মানের স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করার সুযোগ বেশি। ল্যাবেও ব্যবহারমুখী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। সংক্ষেপে, পড়াশোনা এখানে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়যুক্ত, আন্তর্জাতিক মানের অভিজ্ঞতা দেয়, যা বাংলাদেশের সাধারণ ক্লাসরুম বা ল্যাবের চেয়ে আলাদা।
কোরিয়ান শিক্ষাব্যবস্থার কোন দিকটি আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?
কোরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োগমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এখানে শিক্ষার্থীদের প্রকল্প, ল্যাব এবং গবেষণার মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার সমাধান শেখানো হয়। এ ছাড়া ক্লাসে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দেন, নিয়মিত আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞান গভীর হয়। এই সমন্বিত পদ্ধতি শিক্ষাকে শুধু শেখার জন্য নয়, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল হতে সাহায্য করে।
পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ বা ইন্টার্নশিপের সুযোগ কেমন?
এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ ও ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রয়োগমুখী ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্ক ও রিসার্চ প্রজেক্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়। অনেক কোম্পানি ক্লাসের সময়সূচির সঙ্গে মিল রেখে পার্টটাইম কাজ বা ইন্টার্নশিপের প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজেও বিভিন্ন ইন্টার্নশিপ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে, যা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বাড়ায়।
কোরিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার গড়ার কী কী সম্ভাবনা রয়েছে?
কোরিয়া উচ্চ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শিল্পে অগ্রণী, যেমন অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকস। শিক্ষার্থীরা রিসার্চ, ইন্ডাস্ট্রি-ভিত্তিক প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ, কো-অপ প্রোগ্রাম এবং স্টার্টআপে অংশ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কোম্পানির সঙ্গে কাজের সুযোগ থাকায় বিদেশি শিক্ষার্থীরাও গ্লোবাল করপোরেট বা রিসার্চ পজিশনে সহজে প্রবেশ করতে পারে।
দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়াশোনা শেষে স্থায়ী কাজ করার সুযোগ কেমন?
স্থায়ী কাজের সুযোগ আছে, তবে কিছু শর্ত ও প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সাধারণত ইন্টার্নশিপ বা কো-অপের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এরপর যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের ভিসা (E-7 বা D-10) পেতে পারে। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্যপ্রযুক্তি, রোবোটিকস ও উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পে দক্ষ শিক্ষার্থীদের চাহিদা বেশি। ভাষা দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কাজ করার সক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োজন।
খাবার বা জীবনধারায় কোন দিকগুলো সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন?
কিমচি, মাছ এবং স্থানীয় স্ট্রিটফুড আমি বেশি উপভোগ করি। এগুলো শুধু সুস্বাদু নয়, কোরিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অনুভূতি দেয়। এ ছাড়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সময়সূচি, শিক্ষার প্রতি মনোযোগ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কোরিয়ায় জীবনধারাকে আনন্দময় ও প্রেরণাদায়ক করে তোলে।
দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা নিতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে?
আগে ঠিক করুন কোন বিষয়ে পড়তে চান এবং সেই বিষয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো। ইংরেজি বা কোরিয়ান ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে পড়াশোনা ও সামাজিক জীবন সহজ হয়। আবেদনের নথি সময়মতো প্রস্তুত রাখুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মনোযোগ, অধ্যবসায় এবং সময় ব্যবস্থাপনা।
বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?
বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান শক্তিশালী করুন। ভালো মার্কশিট এবং প্রকল্পের অভিজ্ঞতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আবেদনপত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করুন। নেতৃত্বের গুণাবলি, সামাজিক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত গল্প থাকলে বৃত্তি প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। ধারাবাহিক প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস এবং সময়মতো নথি প্রস্তুত রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
ভবিষ্যতে নিজের ক্যারিয়ার ও জীবনের লক্ষ্য কী?
ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা। দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা। পাশাপাশি নিজের পেশাগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানে অবদান রাখা। সংক্ষেপে, লক্ষ্য হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবন ব্যবহার করে অর্থবহ ও প্রভাবশালী ক্যারিয়ার গড়া।
জ্বালানি ও শক্তি খাতের তরুণ প্রকৌশলীদের জন্য বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি (পিইএস) আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ পেয়েছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) প্রাক্তন শিক্ষার্থী ইব্রাহীম খলিল। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো এ বৃত্তি অর্জন করলেন তিনি।
ইব্রাহীম খলিল পাবিপ্রবির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত।
বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিগত পেশাজীবী সংগঠন আইইইই মানবকল্যাণে প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছে। এর অধীনে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি (পিইএস) স্মার্ট গ্রিড, বিদ্যুৎ ও টেকসই শক্তি খাতে উদ্ভাবন ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে মাত্র চার থেকে পাঁচজন শিক্ষার্থী এ মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি পান। এর আর্থিক মূল্য ১০ হাজার মার্কিন ডলার। এ বছর পুরো বিশ্বের পাঁচজন শিক্ষার্থী এ বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন বাংলাদেশের মো. ইব্রাহীম খলিল, মেক্সিকোর অ্যাড্রিয়ান ফ্লোরেস লুনা, যুক্তরাজ্যের বেঞ্জামিন ফ্রিটজ, চীনের বো সান এবং পানামার মোনিকা কিজানো। সম্প্রতি পিইএসের সাধারণ সভায় তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
শিক্ষাজীবনে আইইইইয়ের সঙ্গে যুক্ত ইব্রাহীম খলিল প্রতিষ্ঠানটির স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের চেয়ার ও জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৯ বছর ধরে তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি টেনেসি টেক স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের চেয়ারপারসন।
বৃত্তি পাওয়া উপলক্ষে ইব্রাহীম খলিল বলেন, ‘এই অর্জন আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এতে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এটি আমাকে আরও দায়িত্বশীল ও লক্ষ্যভিত্তিক হতে উদ্বুদ্ধ করছে। আমার শিক্ষক, মেন্টর, সহকর্মী ও পরিবারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ—তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতো না।’
মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার দবিরগঞ্জ গ্রামের সাধারণ পরিবারের তরুণ মুতাসিম বিল্লাহ মাহিন। বাবা-মা ও ছোট বোনের সঙ্গে তাঁর ছোট্ট সংসার। পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিবস ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিষয়ে। কিন্তু মাহিনের বড় পরিচয় তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ ফটোগ্রাফার। পরিবারের কেউ ছবি তোলে না; ক্যামেরার প্রতি ভালোবাসা নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন তিনি।
মাহিনের ফটোগ্রাফির যাত্রা শুরু ২০১৯ সালে। এক বন্ধুর ফেসবুক অ্যালবাম দেখে মোবাইল ফটোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হন। পড়াশোনার ফাঁকে ফটোওয়াকে বেরিয়ে যান। নতুন কিছু চোখে পড়লেই ছবি তোলেন। সেই চেষ্টাই তাঁকে ধীরে ধীরে একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার বানিয়েছে।
২০২২ সালের ২৭ অক্টোবর। মা-বাবার সহায়তায় কেনেন প্রথম ক্যামেরা ‘নিকন ডি-৭২০০’। প্রথমে মোবাইল ফোনসেট দিয়ে ছবি তোলেন। পরে সিনিয়র ফটোগ্রাফারদের পরামর্শ নেন, বই পড়েন এবং বড়দের ছবি দেখে অনুকরণ করতেন। ধীরে ধীরে দক্ষতা বাড়তে থাকে। মাহিনের মতে, ‘ফটোগ্রাফিতে শেখার কোনো শেষ নেই।’
ছবি তোলাকে মাহিন শুধু শখ হিসেবে বেছে নেননি। তাঁর ধারণা, কোনো দৃশ্য যদি শুধু চোখে দেখা হয় এবং ক্যামেরায় বন্দী না করা হয়, তাহলে মুহূর্তটি অসম্পূর্ণ থাকে। তাই তাঁর লক্ষ্য, যা ভালো লাগে, তা ধরে রাখা এবং মানুষের সঙ্গে শেয়ার করা।
এ পর্যন্ত মাহিন প্রায় ১০টি ফটো এক্সিবিশনে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো জয়পুরহাট ফটোগ্রাফি ক্লাব এক্সিবিশন, স্বপ্নচূড়া ফটোগ্রাফি ইভেন্ট, এইচজিসি ফটোগ্রাফি কনটেস্ট, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি এক্সিবিশন, ফটো অ্যাফেয়ার্স এক্সিবিশন, রুচি বিউটিগ্রাম ৭, ওয়াইপিপিবি ফটোগ্রাফি এক্সিবিশন, ইনকিলাব বইমেলা ২০২৪ এবং ফটোগ্রাফি সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার প্রদর্শনী।
মাহিনের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে, ২০২২ সালে ‘আমার পিক্স’ কনটেস্টে প্রথম স্থান, একই বছরে ওয়াইপিপিবি এক্সিবিশনে গোল্ড মেডেল, ২০২৩ সালে উল্লাপাড়া উপজেলার ফটো কনটেস্টে প্রথম স্থান এবং আভিগো ফটোগ্রাফি ইভেন্টে ‘বেস্ট অব বেস্ট’ পুরস্কার।
দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র ও অনলাইন নিউজপোর্টালে তাঁর ছবি ও কাজ প্রকাশিত হয়েছে। মাহিনের প্রিয় বিষয় হলো ন্যাচার ও লাইফস্টাইল ফটোগ্রাফি, বিশেষ করে গ্রামবাংলার চিরাচরিত দৃশ্য। এ পর্যন্ত ৩১টি জেলা ঘুরেছেন ছবি তোলার জন্য। ভবিষ্যতে দেশের ৬৪টি জেলা ঘুরে ছবি তোলার এবং ভারত ও নেপাল ভ্রমণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছে আছে তাঁর।
মাহিনের প্রিয় ছবিগুলোর একটি হলো, সিরাজগঞ্জের কাওকোলার চরে বৃষ্টির দিনে ছাতা হাতে হাঁটা এক মানুষের দৃশ্য, যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ছুঁয়ে গেছে। তবে অভিজ্ঞতার পথে ভয়ও ছিল; সেই কাওকোলা থেকে ফেরার সময় বজ্রপাত ও অন্ধকারে নৌকায় দিশেহারা হয়ে পড়া ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর মুহূর্ত। অন্যদিকে আনন্দের স্মৃতিও কম নয়। পাবনার ভাঙ্গুড়ার রাহুল বিলে হাজারো মানুষের পলো উৎসবের ছবি তুলতে পারা ছিল তাঁর ফটোগ্রাফি জীবনের অন্যতম আনন্দময় অর্জন।
শুরুতে অনেকে তাঁকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করত, যেমন ‘পাগল’, ‘খেয়েদেয়ে কাজ নেই’। এখন আর এমন মন্তব্য শোনা যায় না, বরং প্রশংসাই বেশি। মাহিন ভবিষ্যতে চাকরির পাশাপাশি ফটোগ্রাফি চালিয়ে যেতে চান। তাঁর ভাষ্য, ‘আমি প্রথমে কল্পনায় ভাবি, তারপর সেই ছবির খোঁজে বের হই। সব সময় কল্পনার মতো ছবি না পেলেও সেই খোঁজটাই আমাকে পথ দেখায়।’
শিক্ষা ডেস্ক
চীনের ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে সিএসএস গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত।
ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশের হাংঝোউ শহরে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আধুনিক ল্যাব, উন্নত গবেষণা সুবিধা এবং দক্ষ শিক্ষকের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিল্প-কারখানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ, গবেষণা ও কর্মসংস্থানের সুযোগও অনেক বেশি।
বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা
ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির সিএসএস বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। দেশটির সরকার বৃত্তিটিতে অর্থায়ন করবে। বৃত্তিটির আওতায় পাঠদান থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়ার ব্যয় পর্যন্ত প্রায় সবকিছুই বহন করা হবে। এ ছাড়া পুরো কোর্সে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ডরমিটরিতে বিনা মূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩ হাজার ইউয়ান এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীরা সাড়ে ৩ হাজার ইউয়ান জীবিকা ভাতা হিসেবে পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে হলে কয়েকটি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। আবেদনকারী কোনোভাবে চীনের নাগরিক হতে পারবেন না। মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের বয়স ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে এবং থাকতে হবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি। পিএইচডিতে আবেদনকারীদের বয়সসীমা ৪০ বছর এবং থাকতে হবে মাস্টার্স ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট অনুষদ যে ভর্তি-সংক্রান্ত বিশেষ শর্ত দেয়, সেটিও পূরণ করতে হবে। এ ছাড়া টোয়েফল স্কোর ৮০-এর বেশি হতে হবে বা আইইএলটিএস স্কোর ৬ হতে হবে।
স্কলারশিপের ধরন
চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপটির একাধিক ক্যাটাগরি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো হাই-লেভেল গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম। গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রোগ্রাম বিশেষভাবে সুবিধাজনক। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ম্যানেজমেন্ট ও অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রাম এ স্কলারশিপের আওতাভুক্ত।
আবেদনের প্রয়োজনী তথ্য
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রস্তুত রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অনলাইন আবেদন ফর্ম, সর্বশেষ একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ডিগ্রির সনদ। বৈধ পাসপোর্ট, আপডেটেড সিভি বা রিজুমে এবং ভাষাগত যোগ্যতার সনদও থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেমপ্লেট অনুযায়ী একসেপ্টেন্স লেটার এবং বিস্তারিত স্টাডি প্ল্যান জমা দিতে হবে। দুজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপকের সুপারিশপত্র, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বা নো ক্রিমিনাল রেকর্ড সনদ এবং বিদেশি শারীরিক পরীক্ষার ফর্মের ফটোকপিও আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
ক্যাম্পাস ডেস্ক
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যবাহী লোকজ উৎসব ‘নবান্নে বাঙালিয়ানা ২.০’ উদ্যাপিত হয়েছে। ডিআইইউ চেঞ্জ টুগেদার ক্লাবের আয়োজনে দিনব্যাপী চলা এই উৎসবে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি, শিল্প-সংগীত, নাট্য পরিবেশনা ও জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার এক বর্ণিল সমাহার সৃষ্টি হয়।
২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ উৎসবে দেশের বিভিন্ন স্থানের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, লোকশিল্প ও কৃষি-সংস্কৃতির সৃজনশীল প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসজুড়ে ছড়িয়ে দেন নবান্নের রঙিন আবহ।
উৎসবের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় ‘বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান’ শীর্ষক একটি সেমিনার। এতে বক্তারা বাংলার কৃষি ঐতিহ্য, নবান্নের সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন।
সেমিনারের পাশাপাশি পল্লিমেলা, নকশিকাঁথা প্রদর্শনী, আঁকিবুঁকি, লোকসংগীত ও লোকনৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করছে। আয়োজকদের মতে, এই আয়োজন নতুন প্রজন্মকে বাংলার শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এবং নবান্নকে ঘিরে ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর করছে।
দিনব্যাপী আয়োজনে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল অনুযায়ী, লোকচিত্র বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, দ্বিতীয় বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, তৃতীয় আহছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।
লোকসংগীত বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, দ্বিতীয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি।
লোকনৃত্য বিভাগে প্রথম শান্ত-মারিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, দ্বিতীয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৃতীয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।
ডিআইইউ কর্তৃপক্ষ জানায়, এ আয়োজন ক্যাম্পাসে বাঙালিয়ানা, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক অনন্য মিলনমেলা সৃষ্টি করেছে।
