কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্যানেল দেওয়া হয়েছে: ছাত্রদলের সভাপতি রাকিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ০২
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা
কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেছেন, ছাত্রদল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডাকসুর প্যানেল নির্ধারণ করেছে। অন্য কারও হস্তক্ষেপ এখানে ছিল না।

আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বেলা ১২টার দিকে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণার সময় এ কথা বলেন তিনি।

গত সোমবার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতারা এককভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও প্যানেল চূড়ান্ত করতে দেরি হয়। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে পরামর্শ করে প্যানেল চূড়ান্ত করার কথা জানিয়েছিলেন ছাত্রদলের জসীমউদ্দীন হল শাখার আহ্বায়ক তানভীর বারী হামিম।

রাকিব বলেন, সব শিক্ষার্থীর মতামতের ভিত্তিতে ডাকসু রূপরেখা দেবে। তবে যারা গুপ্ত অবস্থায় আছে, তারা যেন ‘মব শিকার’-এর সুযোগ না নেয় সেদিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

ডাকসু নির্বাচনের ছাত্রদলের মোট ২৮টি পদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী হিসেবে আবিদুল ইসলাম খান আবিদ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী হিসেবে তানভীর বারী হামিমকে মনোনীত করা হয়েছে।

আবিদ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী ও তানভীর বারী হামিম উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী।

এ ছাড়া অন্যান্য হল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

ডাকসুর নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থিরা হলেন—সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) তানভীর আল হাদী মায়েদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এহসানুল ইসলাম, কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবু হায়াত মো. জুলফিকার জিসান, গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক (১৫ জুলাইয়ে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে খালি রাখা হয়েছে), ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক চিম চিম্যা চাকমা, ছাত্র পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক মো. সাইফ উল্লাহ্ (সাইফ), সমাজসেবা সম্পাদক সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মো. আরকানুল ইসলাম রূপক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন, মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান মুন্না এবং সদস্য হিসেবে প্রার্থী হয়েছেন মো. জারিফ রহমান, মাহমুদুল হাসান, নাহিদ হাসান, মো. হাসিবুর রহমান সাকিব, মো. শামীম রানা, ইয়াসিন আরাফাত আলিফ, মুনইম হাসান অরূপ, রঞ্জন রায়, সোয়াইব ইসলাম ওমি, মেহেরুন্নেসা কেয়া, ইবনু আহমেদ, সামসুল হক আনান ও নিত্যানন্দ পাল।

