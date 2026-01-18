Ajker Patrika
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ চূড়ান্ত: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৭
রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে আজ রোববার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।

এদিকে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের দাবিতে আন্দোলনরত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের একাংশ চার দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

শিক্ষার্থীরা আজ বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামীকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকা থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ ‘অধ্যাদেশ মঞ্চ’ উন্মোচন করা হবে। একই সঙ্গে সাতটি কলেজ ক্যাম্পাসে আরও পাঁচটি অধ্যাদেশ মঞ্চ স্থাপন করা হবে। এসব মঞ্চ থেকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাবিদ ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পাশাপাশি দেশবাসীর কাছে অধ্যাদেশের যৌক্তিকতা তুলে ধরবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভ্রাম্যমাণ অধ্যাদেশ মঞ্চটি ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সাত কলেজের প্রতিটি ক্যাম্পাসে পালাক্রমে ভ্রমণ করবে। এরপর আগামী বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ ও ক্যাম্পাসভিত্তিক ‘অধ্যাদেশ মঞ্চ’ নিয়ে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে জমায়েত হবেন।

গত বছরের ২৬ মার্চ রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঘোষণা দেয় অন্তর্বর্তী সরকার।

কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়রাজধানীশিক্ষাঅধ্যাদেশঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
