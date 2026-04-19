এইউবিতে নতুন নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

সামসুন্নাহার পিংকি
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে (এইউবি) নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এরপর শুরু হয় বরণ অনুষ্ঠান। সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্তাসা দ্বীনা চৌধুরী। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, এরপর পরিবেশিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সং। একপর্যায়ে নবাগত শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক।

ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান ভূঁইয়া শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, শেখার পদ্ধতি আয়ত্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ; এই বাস্তবতায় সৃজনশীলতা ও দক্ষতাই একজন শিক্ষার্থীকে এগিয়ে রাখবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তুলনামূলক কম খরচেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ড. মোহাম্মদ জাফর সাদেক শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে নেতৃত্বগুণ ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এমনকি আগ্রহ অনুযায়ী নতুন ক্লাব গড়ে তোলারও সুযোগ আছে। পাশাপাশি তিনি এআইয়ের ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক আয়োজন। প্রধান অতিথির গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এ পর্বের সূচনা হয়। পরে নবীন শিক্ষার্থীদের গান ও নৃত্যে মঞ্চ মুখর হয়ে ওঠে। সবশেষে রকস্টার ব্যান্ডের পরিবেশনা দিনের বর্ণাঢ্য আয়োজনকে উচ্ছ্বসিত সমাপ্তি দেয়।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব যুদ্ধ: ৫ বিলিয়ন ডলারের পেস্তাবাদামের বাজার দখলের লড়াই

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

নারীশক্তির কমিটিতে নাম দেখে এনসিপি থেকেই পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন প্রীতি

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ২ জুলাই

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

পাঠকবন্ধুর বর্ষবরণ উৎসব

পাঠকবন্ধুর বর্ষবরণ উৎসব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: প্রকৃতিকে নিয়ে শালিকের নীরব প্রতিবাদ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: প্রকৃতিকে নিয়ে শালিকের নীরব প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্রোদের প্রথম শিক্ষার্থী য়াপাও

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্রোদের প্রথম শিক্ষার্থী য়াপাও

