বাকৃবিতে জীববিজ্ঞান উৎসব

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ক্যাম্পাসে শুক্রবার সকালটি ছিল অন্য রকম এক উদ্দীপনায় ভরপুর। জাতীয় সংগীতের সুরে হেলিপ্যাডে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২৬ উপলক্ষে ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসব। সকাল সাড়ে ৮টায় উদ্বোধনের পর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও বিজ্ঞানচর্চার উচ্ছ্বাস।
উদ্বোধনী ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মো. শহীদুল হক।
জানা যায়, জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক এই পর্বের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বাছাই করা হবে, যারা পরবর্তী ধাপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।
বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সবিবুল হক জানান, এবারের ৩৭তম আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে। সেখানে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নেবে চারজন প্রতিযোগী। সেই দল গঠনের লক্ষ্যে দেশের ১১টি অঞ্চলে একযোগে বাছাইপর্ব চলছে। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় পর্যায় এবং বায়োক্যাম্পের মাধ্যমে চূড়ান্ত দল নির্বাচন করা হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি কক্ষে সকাল ১০টা থেকে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা
ও কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে চার শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। জুনিয়র (৬ষ্ঠ-৮ম), সেকেন্ডারি (৯ম-১০ম) এবং হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ-দ্বাদশ)—এই তিনটি ক্যাটাগরিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী জাতীয় পর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. কাজী ফরহাদ কাদির। আরও উপস্থিত ছিলেন ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড.
আ খ ম গোলাম সারওয়ার, অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান প্রামাণিক, সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. সোনিয়া সেহেলী প্রমুখ।
পড়াশোনায় ভালো ফল অর্জনের জন্য শুধু বেশি সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি, পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা। মনোযোগ ধরে রাখা, সময় ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত অনুশীলন এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা—এসব মিলেই শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে। আজকের আলোচনা এসব নিয়েই।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) কেন্দ্রীয় মাঠ যেন এক দিনের জন্য রূপ নেয় শিল্প ও শিক্ষার মিলনমেলায়। চাকরি, ইন্টার্নশিপ, করপোরেট অভিজ্ঞতা আর ক্যারিয়ার পরিকল্পনার আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস। ২৩ এপ্রিল দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো সেন্ট্রোর পরিবেশনায় আইটিইটি—১ ঘণ্টা আগে
বর্তমান বিশ্বের ভূরাজনীতি, বৈশ্বিক সংঘাত, দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ বিষয়টি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কূটনীতি, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, বিশ্ববাণিজ্য কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থায় ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি বিশেষ...২ ঘণ্টা আগে
গ্রীষ্মের তীব্র রোদে চারপাশ অনেকটা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। এর মধ্যেও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে জারুল ফুলের বেগুনি রং এনে দেয় একধরনের স্বস্তি। পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে এই মৌসুমি সৌন্দর্য।৩ ঘণ্টা আগে