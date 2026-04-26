তপ্ত গ্রীষ্মে জারুলের ছোঁয়া

গ্রীষ্মের তীব্র রোদে চারপাশ অনেকটা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। এর মধ্যেও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে জারুল ফুলের বেগুনি রং এনে দেয় একধরনের স্বস্তি। পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে এই মৌসুমি সৌন্দর্য।
এ সময়ে ক্যাম্পাসজুড়ে বেগুনি রঙের আধিপত্য দেখা যায়। সবুজের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ফুটে ওঠে জারুল ফুল। সরোবর লেকের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো যেন একেকটি জীবন্ত চিত্রকর্মে রূপ নেয়।
ভোরের আলো পানির গায়ে পড়লে জারুলের বেগুনি পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। হালকা বাতাসে দুলতে থাকা ফুল ও পাতায় পুরো এলাকা যেন এক শান্ত নিশ্বাসে ভরে ওঠে।
শহীদ মিনার এলাকা এবং কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের দক্ষিণ পাশেও জারুলের উপস্থিতি চোখে পড়ে। ক্লাস শেষে বা অবসরে শিক্ষার্থীরা এসব জায়গায় বসে সময় কাটান—কেউ পড়াশোনা করেন, কেউ কেউ মেতে ওঠেন আড্ডায়।
বিকেলের দিকে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে জারুল ফুলের রং আরও গভীর হয়ে ওঠে। আলো-ছায়ার এই মিশ্রণ ক্যাম্পাসকে একধরনের নরম, মায়াবী রূপ দেয়।
জারুলের পাশাপাশি ক্যাম্পাসের কিছু জায়গায় কৃষ্ণচূড়ার লাল রংও দেখা যায়। কৃষ্ণচূড়ার লাল আর জারুলের বেগুনি মিলিয়ে ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে আরও রঙিন ও জীবন্ত।
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জারুলময় পরিবেশ ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের অনুভূতির অংশ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনের ব্যস্ততার ভেতরেও এই ফুলগুলো যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—প্রকৃতি তার নীরব ভাষায় সৌন্দর্য আর শান্তির কথাই বলে যায়।
সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউটস ফোরামের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল ‘পুনর্মিলনী ও আনন্দ আয়োজন ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে সকাল ১০টায় নিবন্ধনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই আয়োজনে সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে চলতি সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রাক্তন রোভাররা অংশ নেন।১ ঘণ্টা আগে
চলমান এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে দিতে একটি অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে সতর্ক করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এসব অপপ্রচারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক এবং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে বলেও জানিয়েছে বোর্ড।১২ ঘণ্টা আগে
টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংস ২০২৬-এ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ)। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে তৃতীয় অবস্থান অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।১৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ‘এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৬’-এ বাংলাদেশের সেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি)। ২৩ এপ্রিল টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিংয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে...১৩ ঘণ্টা আগে