Ajker Patrika
শিক্ষা

মো. আশিকুর রহমান 
পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বের ভূরাজনীতি, বৈশ্বিক সংঘাত, দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ বিষয়টি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কূটনীতি, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, বিশ্ববাণিজ্য কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থায় ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

কেন পড়বেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক?

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু দেশগুলোর মধ্যে রাজনীতির পাঠ নয়; এটি অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক সমন্বিত রূপ। এই বিষয় শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক ব্যবস্থা বোঝার পাশাপাশি জটিল সংকট নিরসনে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে বর্তমানের তথ্যবিভ্রাট ও মেরুকরণের যুগে সঠিক তথ্য যাচাই এবং ভারসাম্যপূর্ণ যুক্তি উপস্থাপনে এই বিষয়ের শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কী পড়ানো হয়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠ্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীরা সাধারণত বিশ্বরাজনীতি ও কূটনীতির জটিল সমীকরণগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি, বৈশ্বিক সংঘাত ও নিরাপত্তা বিশ্লেষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখানে গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয়। শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক ও আন্তসীমান্ত সম্পর্কের প্রভাব বোঝার পাশাপাশি জননীতি ও বিশ্ব শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়েও বিস্তারিত অধ্যয়ন করেন, যা তাঁদের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দক্ষ করে তোলে।

ক্যারিয়ারের সুযোগ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতকদের জন্য পেশাগত জীবনে কাজের সুযোগ রয়েছে বহুমুখী ক্ষেত্রে। সরকারি খাতে তাঁরা কূটনীতি, পররাষ্ট্র দপ্তর, গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ, কনসালটিং ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায় তাঁরা নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থা বা এনজিওতে মানবাধিকার রক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার মতো সেবামূলক কাজে যুক্ত হওয়ার ব্যাপক ক্ষেত্র তাঁদের সামনে উন্মুক্ত থাকে।

২০২৬ সালের সেরা ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এর রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক গবেষণা বিভাগ অনুযায়ী তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড। তালিকার তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্সের সায়েন্সেস পো, চতুর্থ স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস। র‍্যাঙ্কিংয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম স্থানে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ, যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি।

এসব বিশ্ববিদ্যালয় তাদের একাডেমিক খ্যাতি, গবেষণার মান এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্যারিয়ার গড়ার শক্তিশালী সুযোগের জন্য বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এ বছরও রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।

