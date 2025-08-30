বিইউপির এফবিএসর ৪ বিভাগ ও আইসিএমএবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) চারটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৮ আগস্ট বিইউপির বিজয় অডিটরিয়ামে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।
বিইউপির ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজের (এফবিএস) অধীনে চারটি বিভাগ—বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন জেনারেল, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এই চুক্তির আওতায় যুক্ত হয়।
চুক্তির লক্ষ্য হলো বিইউপি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের করপোরেট সংযোগকে সুদৃঢ় করা।
আইসিএমএবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. কাওসার আলম এবং বিইউপির সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এফবিএসের ডিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল আকবর খান, এডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল; এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং আইসিএমএবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
