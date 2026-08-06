জবিতে সব ধরনের সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) একই স্থান ও একই সময়ে তিনটি সংগঠনের সমাবেশের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন।
বুধবার (৫ আগস্ট) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল ৬ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একই স্থানে ও একই সময়ে তিনটি সংগঠন সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হলো।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
এর আগে ৪ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল, শিবিরসহ কয়েকটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে জকসুর নেতাসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। ঘটনার পর ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৫ ও ৬ আগস্ট ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল প্রশাসন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হলো।
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