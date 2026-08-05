শিক্ষার্থীদের দিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখানোর অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত

পরীক্ষক নিজে উত্তরপত্র না দেখে তাঁর ছাত্রদের দিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখানোর একটি ভিডিও সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে জানা যায়, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার ছোটবাইশদিয়া বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের বাংলা প্রভাষক মো. রিপন হোসেন তাঁর ছাত্রদের দিয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিয়েছেন।
বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হওয়া পর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।
তাঁর নির্দেশনার পর, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবহেলার অভিযোগে গত ৩ আগস্ট তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
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