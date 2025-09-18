Ajker Patrika
বাস্তুবিদ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঁচ তরুণের পদচারণা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঁচ তরুণ। ছবি: সংগৃহীত
দেশের তরুণদের মেধা, উদ্ভাবনী চিন্তা আর পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবার পৌঁছে গেছে বিশ্বমঞ্চে। রাশিয়ার সোচিতে ১৩ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজে (আইওসিই) প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের একটি দল। বিশ্বের খ্যাতনামা এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের মেধাবী হাইস্কুল শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করে।

বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ফারহান মাসুদ তাসিন। দলের অন্য সদস্যরা হলো রাজধানীর ভাষানটেক সরকারি কলেজের মাহদি বিন ফেরদৌস, বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের তাসিন মোহাম্মাদ, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের মো. নূর আহমেদ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ হরিমোহন সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মো. আশিকুর রহমান।

প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে তারা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশ নেয়, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও বাস্তুবিদ্যা নিয়ে গড়ে ওঠে জ্ঞানবিনিময় ও গবেষণামূলক আলোচনা। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বিশ্বের অন্য তরুণ বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেছে এবং শিখেছে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

‘প্রজেক্ট ফেস্ট’-এ দেশের তরুণেরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প উপস্থাপন করে। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তারা বাংলাদেশের নিষ্ঠা, সম্ভাবনা ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্মের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। প্রতিযোগিতায় তাদের উপস্থাপনা বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারীরা মনে করে, এই অভিজ্ঞতা তাদের শুধু আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, বরং ভবিষ্যতে দেশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নেতৃত্ব দেওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

