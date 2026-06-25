এইচএসসি বিশেষ পরামর্শ: পরিকল্পিত প্রস্তুতিই প্রত্যাশিত সাফল্য আনবে

প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা, আসছে ২ জুলাই দেশের সব শিক্ষা বোর্ডে একযোগে শুরু হতে যাচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করো। উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। যারা নিয়মিত পড়াশোনা করেছে, তারা অবশ্যই ভালো ফল করবে।
একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিক অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি। এ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। পরীক্ষা শুরু হতে এখনো কয়েক দিন বাকি। এ সময় অযথা দুশ্চিন্তা না করে নিজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার দিকে বিশেষ নজর দাও। এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও সাফল্য তোমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষার দুয়ার খুলে দেবে। তাই পরীক্ষাটি গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো এবং তাঁদের পরামর্শ অনুসরণ করো। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা পরীক্ষার প্রস্তুতিকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার হলে শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। সৎ প্রচেষ্টা ও নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থা রেখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করো।
প্রশ্ন ভালোভাবে বুঝে স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় উত্তর লিখবে। উত্তরপত্রে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘতা পরিহার করে প্রশ্নের পূর্ণমানের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিমিত ও যথাযথ উত্তর উপস্থাপন করা উচিত। তোমার উত্তরপত্র যেন পরীক্ষকের কাছে সুসংগঠিত, পরিচ্ছন্ন ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়। পরীক্ষা শুরুর অন্তত ৪০ মিনিট আগে কেন্দ্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। বর্তমানে বর্ষাকাল চলছে, তাই আবহাওয়ার বিষয়টিও মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে বের হবে। প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কলমসহ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী আগের রাতেই গুছিয়ে রাখবে। মনে রেখো, সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি একটি সফল পরীক্ষার অন্যতম শর্ত।
অভিভাবকদের প্রতিও অনুরোধ থাকবে, তাঁরা যেন পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও মানসিক সমর্থন দেন। এমন কোনো কথা বা আচরণ করা উচিত নয়, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অযথা চাপ বা উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। পরিবার ও শিক্ষকের সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সচেতনতা, সময়ের সঠিক ব্যবহার ও আত্মবিশ্বাস—বিষয় তিনটি মাথায় রেখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করো। সবার পরীক্ষা সুন্দর ও সফল হোক—এই কামনায় রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও দোয়া।
২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষা ২ জুলাই থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনের জন্য নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু কার্যকর কৌশল অনুসরণ করাও জরুরি। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাববিজ্ঞান। বিষয়টির সিলেবাস তুলনামূলকভাবে বড়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক লাল মোহাম্মদ। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের এ কর্মকর্তাকে প্রেষণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়...১২ ঘণ্টা আগে
চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং সাইবার নিরাপত্তা খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ (ইউএফটিবি)-এর সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একটি অত্যাধুনিক ‘সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব’ উদ্বোধন করা হয়েছে...১৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের পাঁচটি শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনার জন্য সরকারি কলেজের পাঁচজন শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর আগে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক তদারকি ও পরিচালনার জন্য দুই বছর মেয়াদি বিশেষ কমিটি গঠন করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড...১৫ ঘণ্টা আগে