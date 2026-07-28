আজও প্রতি রাতে ছেলের গেঞ্জি বুকে জড়িয়ে ঘুমাই: শহীদ সাজিদের মা

‘আমার শহীদ সাজিদের একটি গেঞ্জি বুকে জড়িয়েই আমি আজও প্রতি রাতে ঘুমাই।’ ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে শহীদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদের মা এভাবেই সন্তানের স্মৃতিচারণ করছিলেন।
আজ মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় ছাত্রশক্তির জবি শাখা আয়োজিত ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: স্ফুলিঙ্গ থেকে চলমান বিপ্লব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় শহীদ সাজিদের মা এসব কথা বলেন।
আবেগাপ্লুত হয়ে শহীদ সাজিদের মা বলতে থাকেন, ‘আমি জিন্দা লাশের মতো বেঁচে আছি। আমার সাজিদ নেই, ওর বাবাও নেই। আমি আর আমার মেয়ে বেঁচে আছি ঠিকই, কিন্তু এটাকে বেঁচে থাকা বলে না।’
শহীদ সাজিদের মা আরও বলেন, ‘সাজিদকে হারানোর শোক আজও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। সন্তানের স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই আমার প্রতিটি দিন ও রাত কাটে। আমার সাজিদের একটি গেঞ্জি নিয়েই আমি এখনো ঘুমাই। এক সেকেন্ডের জন্যও আমি আমার ছেলেকে ভুলতে পারিনি।’
সাজিদের মা আরও বলেন, ‘ছেলে হারানোর পর আমার স্বামীও মারা গেছেন। ফলে বর্তমানে আমি ও আমার মেয়ে পরস্পরের অবলম্বন হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। যদি আমার সাজিদ আজ বেঁচে থাকত, তাহলে আমি শহীদের মা হিসেবে এখানে আসতাম না।’
ছেলে ও স্বামীর জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়ে তিনি বলেন, ‘আল্লাহ যেন আমার ছেলেকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন, তাঁর শহীদি মর্যাদা কবুল করেন। একই সঙ্গে আমার স্বামীকেও জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।’
জাতীয় ছাত্রশক্তির জবি শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির আহ্বায়ক ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দিন। এ ছাড়াও এ আয়োজনে বিভিন্ন অতিথি ও ছাত্র শক্তির নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষের এক বছর মেয়াদি (দুই সেমিস্টার) স্কিল-বেজড পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ প্রোগ্রামে মোট ১৫টি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।৫ ঘণ্টা আগে
মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এমআইইউ) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ৬০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার আশুলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের অডিটরিয়ামে সিএসই ক্লাবের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।১৮ ঘণ্টা আগে
তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা আলাদা প্রজ্ঞাপনে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।২০ ঘণ্টা আগে
নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সরকারি কলেজের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপকদের বদলি পদায়ন করা হবে...২১ ঘণ্টা আগে