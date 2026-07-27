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শিক্ষা

তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৮
তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য

‎তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা আলাদা প্রজ্ঞাপনে নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

‎‎প্রজ্ঞাপনের তথ্য বলছে, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের দায়িত্ব পেয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. খালেদ উজ্জামান। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খন্দোকার আশরাফুল মুনিমের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

‎হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ সায়েম উদ্দিন আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

‎‎আর কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের দায়িত্ব পেয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. হাবীবুর রহমান। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীলিপ কুমার বড়ুয়ার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

‎‎উপাচার্য পদে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা চার বছরের জন্য এ পদে দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রজ্ঞাপনগুলোতে উল্লেখ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়উপাচার্য
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