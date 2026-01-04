Ajker Patrika
জকসু নির্বাচন: ‎বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রস্তুত, অপেক্ষা ইসির অনুমোদনের

জবি প্রতিনিধি‎
আগামী ৬ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন (ইসি) সর্বোচ্চ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। নির্বাচন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়েছে।

‎চিঠি পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তারা কোনো নির্দেশনা পাননি বলে জানা গেছে।

‎এদিকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনো সুস্পষ্ট বার্তা না পাওয়ায় আজ বিকেল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে একটি জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করা হয়েছে। ওই সভায় জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য জানিয়েছেন, নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আর কোনো বাস্তব বাধা নেই। তাঁদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচনকালীন নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে বাধ্য।

‎বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. শেখ গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচন আয়োজনের জন্য আমরা সিএসসি বরাবর আবেদন করেছি। সিএসসি থেকে ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরা নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডিএমপি কমিশনারের কাছে আবেদন করেছেন।’ ‎

‎এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, ‘জকসু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী। নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের চাপ বা প্রতিবন্ধকতা অনুভব করছি না। নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের সহযোগিতা কামনা করছি।’ ‎

‎এ বিষয়ে ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

