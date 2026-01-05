Ajker Patrika
শিবিরের ঢাবি শাখার নতুন সভাপতি মহিউদ্দিন খান, সেক্রেটারি আশিকুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ২৪
সভাপতি হলেন মুহা. মহিউদ্দিন খান এবং সেক্রেটারি আশিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
সভাপতি হলেন মুহা. মহিউদ্দিন খান এবং সেক্রেটারি আশিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ সেশনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার সভাপতি হিসেবে মুহা. মহিউদ্দিন খান এবং সেক্রেটারি হিসেবে আশিকুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন।

লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী মুহা. মহিউদ্দিন খান ডাকসুর এজিএসের দায়িত্বও পালন করছেন। আর সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত আশিকুর রহমান শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের একই সেশনের শিক্ষার্থী।

নতুন কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া সাবেক প্রচার সম্পাদক মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০২৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী।

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যদের নিয়ে শহীদ মাহবুবুর রহমান অডিটোরিয়ামে সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় এইচআরএম সম্পাদক সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম।

২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মুহা. মহিউদ্দিন খানকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।

সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মু. মহিউদ্দিন খান শাখা সেক্রেটারি হিসেবে আশিকুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁনকে মনোনীত করেন।

