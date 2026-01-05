Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

‎জবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

  জবি প্রতিনিধি
‎জবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের ‘এ’ ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

‎আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎এতে বলা হয়, ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট jnuadmission. com-এ নিজ নিজ প্যানেলে লগইন করে ফলাফল জানতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরবর্তী সব নির্দেশনা ও সময়সূচি পর্যায়ক্রমে ওয়েবসাইটে নোটিশ আকারে প্রকাশ করা হবে।

‎এর আগে, গত ২৬ ডিসেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। ৮৬০টি আসনের বিপরীতে ৭২ হাজর ৪৭৪ জন আবেদন করেছেন। প্রতি আসনের জন্য ৮৫ জন পরীক্ষা দেয়।

এদিন মোট ১২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে তিনটি কেন্দ্র, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৯টি কেন্দ্রের মধ্যে পরীক্ষা হয়।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়পরীক্ষাভর্তি পরীক্ষাজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনের দুই বগি বিচ্ছিন্ন

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

নির্বাচন–গণভোট একই দিনে: বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে ঈশ্বরদী

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

‘মোস্তাফিজের মতো আইপিএলের লোগো থেকেও মাশরাফিকে ভারত সরিয়ে ফেলবে’

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

আজকের রাশিফল: নিজেকে নেতা ভাবার আগে বিনয়ী হোন, পকেটমারের ভয় আছে

সম্পর্কিত

‎জবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

‎জবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

জকসু নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তা নির্দেশনা ‎জবি প্রশাসনের

জকসু নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তা নির্দেশনা ‎জবি প্রশাসনের

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শিবিরের ঢাবি শাখার নতুন সভাপতি মহিউদ্দিন খান, সেক্রেটারি আশিকুর রহমান

শিবিরের ঢাবি শাখার নতুন সভাপতি মহিউদ্দিন খান, সেক্রেটারি আশিকুর রহমান