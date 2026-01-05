Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪১
এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।
দেশের অন্যতম বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এইউবি) ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল ৪ জানুয়ারি, রোববার আশুলিয়ায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই আয়োজনের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মাদ সাদেকসহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

উদ্বোধনী পর্বে শান্তির প্রতীক হিসেবে কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে মাসব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় চত্বরে এসে শেষ হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ১৯৯৬ সালে গ্রাম ও নগর পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং দক্ষ ও নৈতিক মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। ৩০ বছর পর সেই যাত্রা পূর্ণতা পেয়েছে—এটি নিঃসন্দেহে গৌরবের একটি অধ্যায়।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ইতিহাস গর্বের। গত তিন দশক ধরে প্রতিষ্ঠানটি নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং প্রতিবছর নৈতিক মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট উপহার দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে—এটাই প্রত্যাশা।’

বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘উচ্চশিক্ষার বাতিঘর হিসেবে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ তার আলো আরও দূর দিগন্তে ছড়িয়ে দিক—এই কামনা করি।’

এইউবি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মাদ সাদেক বলেন, বিশ্বমানের সিলেবাস ও কারিকুলামের মাধ্যমে এইউবি তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগামীতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান করে নেওয়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। গত ৩০ বছরে এই প্রতিষ্ঠান দেশকে মেধা ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ দক্ষ গ্র্যাজুয়েট উপহার দিয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষা নেতৃত্ব, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের হাতে ‘এইউবি ফাউন্ডার অ্যাওয়ার্ড–২০২৬’ তুলে দেওয়া হচ্ছে।
আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এইউবি উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. শাহজাহান খান বলেন, ‘“স্বল্প খরচে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা”—এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আগামীতে এইউবি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।’

৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্বীয় ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষতা, নৈতিক নেতৃত্ব এবং দেশ ও মানুষের কল্যাণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘এইউবি ফাউন্ডার অ্যাওয়ার্ড–২০২৬’। শিক্ষা নেতৃত্ব, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় অবদানের জন্য এই সম্মাননা পান অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাংবাদিকতা ও মিডিয়া নেতৃত্বের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয় দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমানকে। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্য ও একাডেমিক গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত হন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলা একাডেমি।

