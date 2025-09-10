ডাকসুর পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই: শিবির সভাপতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এমনটি লেখেন তিনি।
ফেসবুকের ওই পোস্টে জাহিদ লেখেন, নো নেগোসিয়েশন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদানের পর ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, কোনো রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী পাড়ার কোনো উপদেষ্টা কিংবা প্রধান উপদেষ্টা কারও অধিকার নেই। এই ম্যান্ডেট কেবলই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।
শিক্ষার্থীরা তাঁদের জয় নিশ্চিত করেই ফিরবে উল্লেখ করে তিনি কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ করেছেন।
ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এমনটি লেখেন তিনি।
ফেসবুকের ওই পোস্টে জাহিদ লেখেন, নো নেগোসিয়েশন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট প্রদানের পর ডাকসুর কোনো পদ নিয়ে নেগোসিয়েশন করার অধিকার কারও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, কোনো রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী পাড়ার কোনো উপদেষ্টা কিংবা প্রধান উপদেষ্টা কারও অধিকার নেই। এই ম্যান্ডেট কেবলই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।
শিক্ষার্থীরা তাঁদের জয় নিশ্চিত করেই ফিরবে উল্লেখ করে তিনি কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ করেছেন।
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত সহ-সাধারণ (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম আবিদ নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি জানান।১১ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জিয়া হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে শিবিরের সাদিক কায়েম বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৪১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৮১ ভোট। উমামা পেয়েছেন ১৫৩, আব্দুল কাদের ৪৭ এবং জামাল ২২ ভোট।১৯ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সুফিয়া কামাল হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন শিবিরের সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদ।২৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর অংশ হিসেবে কার্জন হল কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ভিপি পদে শিবিরের সাদিক কায়েম ও জিএস পদে এস এম ফরহাদ বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে ফলাফল: সাদিক কায়েম ৬৪৪ ভোট, আবিদুল ইসলাম খান ১৪১ ভোট, শামীম হোসেন ১১১ ভোট...৩৩ মিনিট আগে