৩৪দিন পর খুলল বাকৃবি, সেশনজটের আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদকে একীভূত করে কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে শিক্ষকদের অবরোধের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতের হামলায় ৩৪ দিন বন্ধ থাকার পর খুলেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। রোববার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়। এর আগে গত শুক্রবার থেকে খোলা হয় হল।
সকালে বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের আসতে দেখা গেছে। তবে শিক্ষার্থীরা বলছেন, দীর্ঘ বন্ধের কারণে সেশনজটের শঙ্কায় রয়েছেন তাঁরা। আর শিক্ষকেরা বলছেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় হলে দ্রুত ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা সম্ভব।
ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থী ফারিসা হক নিঝুম বলেন, ‘দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর আজ খোলা হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হবে সেটাই প্রত্যাশা করছি। তবে সেশনজটের কিছুটা আশঙ্কা রয়েছে। আমরা স্যারদের সঙ্গে বসে কীভাবে পড়াশোনা দ্রুত এগিয়ে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করব।’
মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী তাহিবা তানজিম বলেন, ‘আমাদের সেমিস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা হয়। সেশনজট হবে, সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আগের তুলনায় পরিশ্রম একটু বাড়িয়ে দিলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর সোনিয়া সোহেলী বলেন, হল খোলার পর আজ থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠেছে। সেশনজটের কিছুটা আশঙ্কা থাকলেও ছাত্র-শিক্ষকেরা বসে সমন্বয় করে নিলে বেশি প্রভাব পড়বে না।
কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে শিক্ষার্থীদের অব্যাহত আন্দোলনে সংকট তৈরি হলে সমাধানের লক্ষ্যে ভিসিসহ ২৫১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা গত ৩০ আগস্ট একাডেমিক কাউন্সিলে বসেন। পরে সিদ্ধান্ত মনমতো না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের আট ঘণ্টা অবরোধ করে রাখলে বহিরাগতরা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে। পরে ৩১ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়।
এরপর সংকট নিরসনে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। সবশেষ প্রক্টর ও শিক্ষক প্রতিনিধিদলের মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ায় আন্দোলন থেকে সরে যান শিক্ষার্থীরা। সবশেষ দুই পক্ষের আলোচনায় একমতের ভিত্তিতে বাকৃবি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন।
