Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

সাইকোচ বাংলাদেশের সফল টিমের তালিকায় ‘পিসওয়েভার্স’

ইলিয়াস শান্ত, ঢাকা
সাইকোচ বাংলাদেশের সফল টিমের তালিকায় ‘পিসওয়েভার্স’
‘পিসওয়েভার্স’ টিমের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আয়োজিত সাইকোচ বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘সাইকোচ সামার চ্যালেঞ্জ-২০২৫’। সম্প্রতি রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত জমকালো সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবারের আসরের পর্দা নামে। এতে দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত সেরা ২৩টি টিমকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

এই সেরা টিমগুলোর তালিকায় স্থান পেয়েছে ঢাকা কলেজ মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের দল ‘টিম পিসওয়েভার্স’। প্রতিযোগিতার এবারের আসরে প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০০টি টিম অংশ নেয়। একাধিক ধাপের বাছাইপ্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্তভাবে ২৩টি টিমকে নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচিত টিমগুলোকে এক মাসব্যাপী অনলাইন ও অফলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি টিম নিজ নিজ আগ্রহ এবং সক্ষমতা অনুযায়ী স্বতন্ত্র সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন করে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে। দীর্ঘ ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন শেষে ১৯টি টিম সফলভাবে তাদের প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

ঢাকা কলেজের টিম পিসওয়েভার্স কমিউনিটি ভায়োলেন্স কিংবা সামাজিক সহিংসতাবিষয়ক একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করে, যা সেরা ১৯টি প্রকল্পের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মো. ইমন হোসেন। এ ছাড়া অন্য সদস্যরা হলেন মো. শাফিমুর রহমান, মো. আকরাম হোসেন ও শিপন কুমার কুণ্ডু।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে টিম পিসওয়েভার্স সফলভাবে তিনটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। প্রতিটি ওয়ার্কশপে গড়ে প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন; যা তাঁদের কার্যক্রমের ব্যাপকতা এবং সামাজিক প্রভাবকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। কার্যক্রমগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে সমাপনী অনুষ্ঠানে আয়োজিত গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে দলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ ছাড়া এবারের আসরে অংশ নেওয়া অন্য টিমগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাপল ট্রি, টিম মাইন্ড মেটস, ক্যানভাস অব চেঞ্জ, কুঞ্জছায়া, টিম লাহান্তি, বন্ড ব্রিজ, দ্য ওয়েলনেস ওয়ারিয়র্স, টিম শুনতে চাই, টিম আড্ডা, স্কোর্চার্স, সোয়াইপসেন, অ্যাটেনশন প্লিজ, হেয়ার টু হিল, টিম হারমোনি, ইনোভেটরস হাব, টিম নেক্সাস, সাইকোকানেক্ট, টিম হাফ বেকড, আলফা ৩৬০ হেলথ, ব্লু বার্ডস, মন সংলাপ ও মনের জানালা।

সাইকোচ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সায়মা আক্তার বলেন, ‘এবারের আসরে সফলভাবে চূড়ান্ত প্রকল্প সম্পন্ন করায় সব টিমকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে পাঁচটি টিম—টিম লাহান্তি, টিম আড্ডা, টিম হারমোনি, টিম মাইন্ড মেটস ও অ্যাপল ট্রি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। পাশাপাশি অন্য সব টিমকে ট্রফি, সদস্যদের সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়।’

বিষয়:

বাংলাদেশক্যাম্পাসপুরস্কারছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

যৌন অপরাধী এপস্টেইনের নথিতে মোদির নাম, ভারত বলছে—ভিত্তিহীন ও অবমাননাকর

যৌন অপরাধী এপস্টেইনের নথিতে মোদির নাম, ভারত বলছে—ভিত্তিহীন ও অবমাননাকর

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

ভোলায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ২৫, পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

ভোলায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ২৫, পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

সম্পর্কিত

ডিআইইউর ১৩তম সমাবর্তন: স্বপ্নের পথে নতুন যাত্রা

ডিআইইউর ১৩তম সমাবর্তন: স্বপ্নের পথে নতুন যাত্রা

আইনের শিক্ষার্থীদের যুক্তিতর্কের লড়াই, চ্যাম্পিয়ন ইউএপির দল

আইনের শিক্ষার্থীদের যুক্তিতর্কের লড়াই, চ্যাম্পিয়ন ইউএপির দল

সরকারি আজিজুল হক কলেজ: ১০৮ শিক্ষার্থীর গায়ে স্বপ্নের সাদা অ্যাপ্রোন

সরকারি আজিজুল হক কলেজ: ১০৮ শিক্ষার্থীর গায়ে স্বপ্নের সাদা অ্যাপ্রোন

সাইকোচ বাংলাদেশের সফল টিমের তালিকায় ‘পিসওয়েভার্স’

সাইকোচ বাংলাদেশের সফল টিমের তালিকায় ‘পিসওয়েভার্স’