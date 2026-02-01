সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাক্রেডিটেশন প্রস্তুতিবিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (বিএসি) সহযোগিতায় সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ‘অ্যাক্রেডিটেশনের প্রস্তুতি: ডকুমেন্টেশন ও এভিডেন্স’ শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি আয়োজিত কর্মশালাটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যদের জন্য আয়োজন করা হয়।
এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। তিনি উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অ্যাক্রেডিটেশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হোসেন। একাডেমিক উৎকর্ষতা ও ধারাবাহিক গুণগত উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তাঁরা।
কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ড. এস এম কবির। তিনি অ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্টেশন ও এভিডেন্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা দেন। অধ্যাপক কবির এই অনুষ্ঠানের সভাপতিও ছিলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির আইকিউএসি পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুম। উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পরে কর্মশালার সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পরিচালক (অ্যাক্রেডিটেশন) অধ্যাপক নাসির উদ্দিন আহম্মেদ।
