জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের সময় ফের বাড়ল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের সময়সীমা আবারও বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা আরও ২২ দিন আবেদনের সুযোগ পাবেন।
আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আহসানুল মাহবুব জুবাইর স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
আবেদনের নতুন সময়সূচি
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে এই আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এটি আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধির তৃতীয় ধাপ। এর আগে প্রথম ধাপে ৩১ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় ধাপে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছিল।
আবেদন ফি ও জমার নিয়ম
আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা জমা দিতে হবে। এই টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি ২০২৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত সব শর্ত মেনে শিক্ষার্থীদের অনলাইন ফরম পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা—এই তিন শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার কেন্দ্র ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে।
মেধাতালিকা প্রণয়নের ভিত্তি: শিক্ষার্থীদের মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। এর বিভাজন নিচের মতো:
এসএসসি (SSC) জিপিএ থেকে: ৪০ শতাংশ (৪০ নম্বর)
এইচএসসি (HSC) জিপিএ থেকে: ৬০ শতাংশ (৬০ নম্বর)
ভর্তি পরীক্ষা (MCQ) : ১০০ নম্বর
এমসিকিউ পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ১ ঘণ্টার মধ্যে। উল্লেখ্য, এই ভর্তি পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না।
আবেদনের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ব ক্যানসার দিবস ৪ ফেব্রুয়ারি। সারা বিশ্বে এই রোগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনটি পালন করা হয়। বর্তমানে ক্যানসার দেশের অন্যতম বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই রোগের ঝুঁকি এখন আর শুধু মধ্যবয়স কিংবা বার্ধক্যে সীমাবদ্ধ নেই।৩ ঘণ্টা আগে
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৪ হাজার ২০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে গত ২৮ জানুয়ারি ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) ১৩তম সমাবর্তন। বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাজীবনের একটি অধ্যায় শেষ করে বাস্তব জীবনের পথে পা রাখেন স্নাতকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তি, বিশ্লেষণ ও আইনচর্চার সমন্বয়ে গড়ে ওঠেন একজন দক্ষ আইনজীবী। সেই লক্ষ্যে দেশের আইনের শিক্ষার্থীদের যুক্তিতর্ক ও পেশাগত দক্ষতা বিকাশের মঞ্চ হিসেবে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় এনআইএলএস ন্যাশনাল লিগ্যাল ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬।৪ ঘণ্টা আগে
প্রতিবছরের মতো এবারও বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে। কারণ, দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন এই কলেজের ১০৮ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা একমত, এই সাফল্য হঠাৎ আসেনি।৪ ঘণ্টা আগে