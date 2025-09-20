জাবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু রোববার

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস আগামীকাল রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) শুরু হবে। ইতিমধ্যে তাঁদের ক্লাস, রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও হল বণ্টন করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
শিক্ষার্থীদের তাঁদের নামের পাশে বর্ণনা মোতাবেক ক্লাস, রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও হল বণ্টন করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব হল প্রভোস্ট পর্যায়ক্রমে হলে সিট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন। পোষ্য কোটায় ভর্তিকৃত কোনো শিক্ষার্থীকে হলে সিট বরাদ্দ দেওয়া হবে না। তাঁদের শুধু হলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। তাঁরা কোনো আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবেন না।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ভর্তি নিশ্চিতকরণের সময় দাখিলকৃত কোনো শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্র বা সনদপত্র অথবা অন্য যেকোনো দলিল বা কাগজপত্র ভুয়া প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ তালিকায় কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী পর্যায়ে তা কর্তৃপক্ষ সংশোধন করতে পারবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস আগামীকাল রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) শুরু হবে। ইতিমধ্যে তাঁদের ক্লাস, রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও হল বণ্টন করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
শিক্ষার্থীদের তাঁদের নামের পাশে বর্ণনা মোতাবেক ক্লাস, রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও হল বণ্টন করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব হল প্রভোস্ট পর্যায়ক্রমে হলে সিট বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন। পোষ্য কোটায় ভর্তিকৃত কোনো শিক্ষার্থীকে হলে সিট বরাদ্দ দেওয়া হবে না। তাঁদের শুধু হলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। তাঁরা কোনো আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবেন না।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ভর্তি নিশ্চিতকরণের সময় দাখিলকৃত কোনো শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরপত্র বা সনদপত্র অথবা অন্য যেকোনো দলিল বা কাগজপত্র ভুয়া প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ তালিকায় কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী পর্যায়ে তা কর্তৃপক্ষ সংশোধন করতে পারবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের জন্য ১২ মাসে ২৪টি সংস্কারের ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী স্মৃতি চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন...৫ ঘণ্টা আগে
ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াক্ফ (আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ) তাদের জনপ্রিয় আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রামের ৭০ তম রাউন্ডের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এই প্রোগ্রামটি নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্নাতকধারীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাড়ে আট মাসের আইটি প্রশিক্ষণের সুযোগ দিচ্ছে।১০ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ অক্টোবর (বুধবার) থেকে শুরু হবে এ পরীক্ষা।১০ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সিজিপিএ শুধু একটি সংখ্যার হিসাব নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, একাগ্রতা ও পরিকল্পনার প্রতিফলন। প্রথম বর্ষ থেকে শেষ সেমিস্টার পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সিজিপিএ ধরে রাখার লড়াই যেন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। কারও কাছে এটি হয় মেঘলা আকাশে একফালি রোদ, কারও কাছে আবার আত্মবিশ্বাসী যাত্রার...১১ ঘণ্টা আগে