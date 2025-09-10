Ajker Patrika
জহুরুল হক হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জহুরুল হক হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৮৯৬, আবিদুল ইসলাম ৩১৪, আব্দুল কাদের ৮৭, উমামা ফাতেমা ৯৬ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে ফরহাদ ৬৭০, হামিম ৪০৯, আরাফাত ২২০, মেঘ ১৪০, বাকের ৮৯ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান ৭০৪, মায়েদ ২৮৭, তাহমিদ ১৮৩, আশরেফা ৩২ ভোট পেয়েছেন।

ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
